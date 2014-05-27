به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباسط محمد عبدی متسابق شرکت کننده از کشور اوگاندا در رشته قرائت سی و یکمین مسابقات بین المللی قرآن کریم ایراندرباره تأثیر قرآن در تعامل هرچه بیشتر کشورهای اسلامی و وحدت میان مسلمانان گفت: حضور متسابقین از کشورهای مختلف که هر یک فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود را دارند به نوعی به اشتراک گذاشتن فرهنگ کشورشان تلقی می شود.



وی ادامه داد: همین موضوع سبب گسترش و تحکیم هر چه بیشتر روابط میان آنها می شود تا جایی که روابط آنها از حالت رقابتی خارج شده و شکل برادرانه به خود می گیرد.



این شرکت کننده اوگاندایی افزود: ایرانیان بسیار مهمان نواز هستند و همین ویژگی برای شروع روابط مسالمت آمیز و صمیمانه بسیار مهم است و از همین رو ایرانیان در این زمینه پیشتاز هستند.





عبدالباسط محمد عبدی در قیاس مسابقات بین المللی کشورهای مختلف گفت: من در مسابقات مالزی شرکت نداشته ام و تنها در مسابقات مصر و لیبی شرکت کرده ام. امسال که شرکت در مسابقات ایران را به کارنامه خود اضافه کرده ام بسیار خوشحال هستم و آنرا بسیار متفاوت تر و بهتر از کشورهای دیگر دیدم. این کشور و مردمانش به قدری برای من جالب آمدند که دوست دارم در این کشور بمانم.



وی در پاسخ به این سؤال که چه ویژگی ایرانیان را برای هم وطنان خود به سوغات می برد، گفت: دوستی و صمیمیت ایرانیان با یکدیگر و همچنین با خارجی ها به قدری چشمگیر است که برای مردمان این کشور نوعی خصوصیت و ویژگی منحصر به فرد به شمار می‌آید. در واقع مهمان نوازی ایرانی ها اولین نکته ای است که برای دوستان و هم وطنان خود عنوان خواهم کرد.

همچنین متسابق سودانی که 25 سال سن دارد و دانشجوی دانشگاه قرآن در سودان است، گفت: من از ملت ایران به خاطر مهمان نوازی گرم شان تشکر می کنم و از خداوند می خواهم که ما را آن طور که بایسته و شایسته است هدایت کند.

وی در پاسخ به این سؤال که جمهوری اسلامی ایران و ام القرای آنرا چگونه دیده اید افزود: ایران کشور بسیار پیشرفته و زیبایی است و به نظر من تهران، پایتخت زیبای جمهوری اسلامی ایران است.

این متسابق سودانی گفت: من از همه دست اندرکاران سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم برای نظم و پذیرایی و مراسم زیبای قرآنی تشکر می کنم و آرزوی موفقیت آنها را از خداوند متعال خواستارم.

وی افزود: همچنین از متسابقین حاضر در این دوره از مسابقات قرآنی در خواست دارم که به شروط مسابقات توجه کنند، چرا که به نظر من مراحل آن بسیار سخت است و حتی شنیده ام که کسی که به مرحله نیمه نهایی نیز وارد می شود. امتیاز خاصی را برای برنده شدن نمی تواند داشته باشد.

جوان متسابق سودانی با ابراز خوشحالی از حضور در مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: خدا را شکر که بهترین استقبال را از ما به عمل آوردند و تا الان با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم و خدا را شکر که بهترین استقبال را از فرودگاه تا هتل از ما به عمل آوردند.

وی گفت: مراحل مسابقات قرآنی ایران واقعاً سخت است و من تاکنون در سه دوره از مسابقات قرآنی در کشورهای کویت، جیبوتی و عربستان شرکت کرده ام ولی به نظر من مراحل (شروط) این دوره از مسابقات قرآنی بسیار مشکل است و شامل سه مرحله است و از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.