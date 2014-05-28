اصلاح حوزه فرهنگ در اولویت برنامه های شهرستان آبیک قرار دارد

عبدالحسین داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از چندسال گذشته با توجه به اهمیت حوزه اقتصاد مقام معظم رهبری هر سال را با محوریت اقتصادی نامگذاری می کنند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال جاری فرهنگ را در کنار اقتصاد قرار داده اند و این مهم نشان می دهد فرهنگ به اندازه اقتصاد اهمیت دارد و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

داداشی افزود: مقام معظم رهبری دغدغه های خود را در زمینه اصلاح فرهنگ مصرف، استفاده از کالاهای داخلی، کاهش مصرف در بسیاری از حوزه ها در مقایسه باکشورهای دیگر و جلوگیری از اسراف بارها در رهنمودهای خودبه مسئولان تذکر داده اند که اگر مدیران به دنبال اصلاح فرهنگ باشند، و این تاکیدات را اجرایی کنند، کشور در حوزه اقتصاد نیز بیش از گذشته رشد خواهد کرد.

این مسئول یادآورشد: در سالهای گذشته اگر مسئولان کشور به فرهنگ اصیل اسلامی توجه بیشتری نشان می دادند شاید امروز کمتر مشکل داشتیم زیرا این موضوع بهترین راهکار برای اصلاح حوزه اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته جوان یادآورشد: حمایت از جوانان، شناسایی نخبگان شهرستان آبیک و معرفی الگوهای برتر به مردم در راستای فرهنگ سازی، در ستاد گرامیداشت هفته جوان تدوین شده است.

فرماندار شهرستان آبیک اظهارداشت: با اجرایی شدن برنامه های حمایتی در بخش های ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان که در شهرستان آبیک تدوین شده امیدواریم بسیاری از مشکلات جوانان در این راستا حل شود.

داداشی تصریح کرد: از جوانان شهرستان آبیک انتظار داریم برای توسعه و پیشرفت شهرستان در کنار مسئولان قرار گرفته و از طرح های توسعه ای شهرستان برای تحقق شعار سال با جدیت تلاش کنند.





