ایجاد کارگروه انرژی های نو/ تاسیس مرکز تخصصی پیشرفته بین المللی آموزش و تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمين نشست شوراي هماهنگي كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب COMSATS در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 3 سه تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد و حمایت براي تاسيس مركز تخصصي پيشرفته بين‌المللي در زمينه آموزش و تحقيقات علوم و فناوري، ايجاد كارگروه انرژي‌هاي نو با مديريت و محوريت ایران و با همكاري كشورهاي عضو COMSATS و نیز حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

دکتر محمود مولانژاد قائم مقام رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در امور بین الملل در تشریح دستاوردهای این نشست گفت: این نشست دو روزه با حضور رؤساي نهاد‌ها و مراكز عضو سازمان COMSATS از كشورهاي بنگلادش، چين، نيجريه، پاكستان، سريلانكا، سنگال، تانزانيا، تونس و كلمبيا برگزار شد که شرکت کنندگان در این نشست همچنین بازدیدهایی از پژوهشکده‌های مختلف سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران و ملاقات‌هایی با روسا و اعضای هیات علمی این پژوهشکده‌ها داشتند.

وی با بیان اینکه در این راستا امضای سه تفاهم‌نامه همکاری انجام پذیرفت افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشکده فناوری‌های فضایی سازمان پژوهشها و مرکز بین المللی فیزیک کشور کلمبیا(CIF) ، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه میان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و مرکز بین المللی تغییرات اقلیمی و علوم محیطی کشور چین (ICCES)، تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهشها ی علمی و صنعتی ایران و موسسه فناوری اطلاعات کشور پاکستان (CIIT) به امضا رسید.

مولانژاد افزود: در این نشست همچنین پیشنهاداتی از سوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه تاسیس مركز تخصصي پيشرفته بين‌المللي در زمينه آموزش و تحقيقات علوم و فناوري در سازمان، ايجاد كارگروه انرژي‌هاي نو با مديريت و محوريت جمهوری اسلامی ايران و با همكاري كشورهاي عضو سازمان COMSATS و برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی از جمله کارگاه پیل سوختی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.