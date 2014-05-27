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۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۶

اتحادیه اروپا تاریخ مذاکرات آتی ایران و 1+5 را اعلام کرد

اتحادیه اروپا تاریخ مذاکرات آتی ایران و 1+5 را اعلام کرد

اتحادیه اروپا امروز سه شنبه اعلام کرد که دور آتی مذاکرات آتی ایران و کشورهای 1+5 برای رسیدن به توافق جامع هسته ای در تاریخ 16 ژوئن (26 خرداد) انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام اتحادیه اروپا دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 از تاریخ 16 تا 20 ژوئن در وین انجام خواهد شد.

"مایکل مان"سخنگوی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این خبر را تایید کرده است.

تاریخ دور آتی مذاکرات آتی ایران و 1+5 در حالی اعلام می شود که "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، و  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،از دیروز پنجشنبه در حال گفتگو برای آماده کردن مقدمات مذاکرات آتی ایران و 1+5 هستند.

در همین رابطه "عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه ایران، که به همراه وی به ترکیه سفر کرده مذاکرات اشتون و ظریف را مفید ارزیابی کرده است.

کد مطلب 2300076

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