750 اصله نهال بلوط در سطح پارک های خرم آباد کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قاسمی از فعالان محیط زیست لرستان ظهر سه شنبه در این مراسم با اشاره به عمق خشکیدگی درختان بلوط در منطقه زاگرس اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک میلیون هکتار از جنگل های بلوط دچار زوال شده اند.

وی اظهار داشت: در پی اقدامات صورت گرفته برای حمایت بلوط و از یک سال گذشته با هماهنگی 6 تشکل زیست محیطی فعال در استان اقدام به پرورش 750 نهال بلوط در گلدان کردیم.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه در طول مدت یک سال گذشته این نهال ها 10 تا 15 سانتی متر رشد داشته اند و در حال حاضر آماده کاشت هستند، گفت: با همکاری و هماهنگی شهرداری خرم آباد این 750 نهال بلوط به دست فعالان محیط زیست در 6 نقطه شهری کاشته می شوند.

قاسمی ادامه داد: این نهال ها در مکان های تپه شهدا، بام لرستان، بوستان بهشت و پارک های معلم، شریعتی و پرچم و با هماهنگی دبیران NGO ها کاشته و تا دوسال آینده که نیازمند حمایت هستند آبیاری و مراقبت خواهند شد.

