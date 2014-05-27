به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد علمالهدی ظهر سه شنبه در مراسم کلنگزنی سه مسجد در شهر مشهد، اظهار کرد: ورزش قهرمانی کشور برای حضور موفق در عرصه بینالمللی استراتژی محکم نظام است.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: مساجد با مشارکت مردمی ساخته شوند زیرا احداث مسجد توسط دولت ها نشاط معنوی را از مساجد می گیرد. احداث این مساجد، پایگاه عظیم و محکمی برای اسلام و رسول اکرم(ص) میشود و امیدوارم موجب گسترش آموزههای اسلامی و بندگی خدا برای برادران و خواهران این مناطق شود.
وی بیان کرد: نکتهای که باید توجه داشت این است که در طول تاریخ به مباحث مادی توجه بسیاری شده و با پیشرفت مدرنیته در غرب مردم بر این باور بودند که دین از زندگی آنها خارج شده است و از طرفی لیبرالیسم و از سوی دیگر کمونیسم در جهان وجود داشت که در مقابله با دین بودند و حتی کمونیست دین را افیون تودهها میدانست.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه با ظهور انقلاب اسلامی یک گرایش فراگیر نسبت به اسلام و شیعه و همچنین معارف دینی به وجود آمده است افزود: به این میزان که امروز خداپرستی در جهان وجود دارد شاید زمان بعثت پیامبر(ص) نبود.
آیتالله علمالهدی از انتخاب افرادی در انتخابات شورای چهارم مشهد که علاوه بر آگاهی از مدیریت شهری امکانات آبادسازی دین مردم در کنار عمران شهری را نیز در نظر گرفتهاند ابراز خرسندی کرد و گفت: شورای شهر مشهد با انتخاب شهردار دینمدار توانسته نهضت مسجدسازی را اجرایی و مساجد شهر مشهد را افزایش دهد.
امام جمعه مشهد گفت: مساجد را باید مردم بسازند و برای نظام اسلامی کار سادهای است که مانند عربستان یا ترکیه حکومت، مسجد زیبا و مجلل بسازد، اما مساجد این کشورها نشاط دینی و معنوی ندارند.
آیتالله علمالهدی در خصوص اینکه مطرح میشود با پول سفر فوتبالیستها میشود چند مسجد ساخت، تصریح کرد: دشمن به دنبال بایکوت کردن جمهوری اسلامی است و اینکه فوتبالیستها و ورزشکاران پرچم ایران را بالا میبرند در واقع نظام ما را از بایکوت خارج کردهاند.
وی افزود: گر مطرح میشود که با پول فوتبالیستها میشود چند مسجد ساخت باید توجه داشت که پول آنها باید از کجا پرداخت شود تا آنها نام کشور را در جهان بیشتر مطرح کنند.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: ورزش قهرمانی کشور برای حضور موفق در عرصه بینالمللی استراتژی محکم نظام است و دشمن به دنبال بایکوت کردن ایران است و هرجا بتوانیم به عنوان برترین مطرح شویم باید این کار انجام شود.
مراسم کلنگ زنی سه مسجد از 110 مسجد نهضت مسجدسازی شهرداری مشهد با حضور امام جمعه مشهد آیتالله علمالهدی، رئیس اوقاف خراسان رضوی و تعدادی از اعضای شورای شهر مشهد برگزار شد.
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