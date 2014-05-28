اوباما سیاست خارجی آمریکا را تبیین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار می رود که "باراک اوباما" در سخنرانی امروز خود ضمن دفاع از سياست خارجی دولت خود در برابر آماج حملات و انتقادهای فزاينده بار ديگر تأکيد کند که رويکرد وی در سياست خارجی متکی بر ديپلماسی چندجانبه در مقابل دخالت های نظامی است.

این سخنرانی قرار است در يک دانشکده افسری دروست پوينت نيويورک ايراد شود.

اين برنامه نخستين بخش از مجموعه سخنرانی هایی خواهد بود که توسط اوباما و مشاورين ارشد وی برای تبيين سياست خارجی ايالات متحده در دوران پس از جنگ های عراق و افغانستان استفاده خواهد شد و دورنمای سياست خارجی آمریکا را در زمان باقی مانده از دولت کنونی را ترسيم خواهد کرد.

طی ماههای اخير رئيس جمهوری آمريکا به واسطه آنچه منتقدانش رويکرد منفعلانه وی در عرصه سياست خارجی توصيف کرده اند هدف حملات شديد قرار گرفته است. منتقدان رئیس جمهور آمریکا می گویند که این رويکرد موجب شده از يک سو ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه، در اوکراين قدرت نمايی کند و از ديگر سو جنگ داخلی در سوريه گسترده تر شود و در همين حال پکن نيز در دريای جنوبی چين همسايگان خود را تهديد کند.

طبق این گزارش اندکی پس از انجام سفر اوباما به آسيا در ماه آوريل، که در جريان آن به شدت از سياست های خود دفاع کرد، وی از مشاورين خود خواست که نطقی را آماده کنند که سياست خارجی دولت وی را توضيح داده و مشخص کند که وی چگونه در دو سال و نيم مدت زمان باقی مانده از رياست جمهوری خود قصد دارد با نقاط چالش برانگيز جهان مواجه شود.

در همین رابطه یکی از مقامات کاخ سفید گفت: در اين سخنرانی از زبان رئيس جمهوری خواهيد شنيد که چطور ايالات متحده از تمامی ابزار موجود در زرادخانه خود استفاده خواهد کرد بدون اينکه در اين امر زياده روی کند. رئيس جمهوری توضيح خواهد داد که چرا سياست درست در عين مداخله گرانه و جهان گرايانه بودن، انزواگرا و يک جانبه نيست.

بر اساس این گزارش، اوباما مصمم است که آنچه او اشتباه های سلف جمهوريخواه خود، يعنی جورج بوش، می بيند را تکرار نکند و به همين دليل به شدت بر روی فعاليت های ديپلماتيک به جای نيروی نظامی تأکيد کرده است.

در مورد اوکراين، اوباما دستور وضع تحريم عليه برخی از اعضای حلقه نزديک به پوتين و کسب و کارهای آنها را صادر کرده و، در عين حال، تصريح کرده که به هيچ وجه در مقابل اشغال کريمه توسط مسکو به نيروی نظامی متوسل نخواهد شد.

در همين حال اين بيم در واشنگتن وجود دارد که برخورد اوباما با روسيه، چين را ترغيب خواهد کرد که در دريای جنوبی چين قدرت نمايی کند، يعنی همان جايی که تنش ها بر سر برخی از اقدام های چين از قبيل نصب يک دکل نفتی وجود داشت.

در سوريه، اما، اوباما از تهديد خود مبنی بر توسل به نيروی نظامی در صورت استفاده از سلاح های شيميايی عليه شهروندان سوری کوتاه آمد.

يکی از مقام های رسمی کاخ سفيد در همين باره گفت: ما سوريه را به عنوان چالشی در عرصه مقابله با تروريسم می بينيم و در عين حال معتقديم که رويکرد صحيح در عرصه سياست همچنان تقويت اپوزيسيون ميانه رو است، که به عنوان عاملی در برابر رژيم اسد و عوامل تندروتر درون اپوزيسيون هستند.

اين مقام آمریکایی در ادامه توضيح داد که اوباما در سخنرانی خود خواهد گفت که ايالات متحده تنها کشوری در جهان است که توانايی ايجاد حرکتی جهانی را داشته و به همين دليل است که می بايست اين توانايی را در يک سيستم بين المللی مانا به مرحله اجرا در آوريم، سيستمی که توانايی مقابله با چالش های سنتی، از دريايی تا تجاری، تا چالش های نوظهور، مانند تغيير آب و هوا، را داشته باشد.