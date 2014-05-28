اختلافات سیاسی در شمال عراق/واکنش ائتلاف ملی به تهدیدهای بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، مسعود بارزانی با احمد الجربا سرکرده مخالفان خارج نشین سوری و عبدالحکیم بشار معاون وی در پاریس دیدار کرد که طی این دیدار طرفین مسائل مختلفی را بررسی کردند.

در بیانیه ای که در این خصوص صادر شده، آمده است بارزانی گفته است موضع احزاب کردستان پس از اعلام نتایج پارلمانی اخیر در عراق، واضح و یکپارچه است و کردها هرگز در دولتی که مالکی ریاست آن را برعهده بگیرند، مشارکت نخواهند کرد.

بارزانی تهدید کرده است در صورتی که مالکی موفق شود برای سومین بار به نخست وزیری انتخاب شود، کردها به انجام همه پرسی در خصوص اعلام ماهیت روابط با بغداد متوسل خواهند شد.

تهدید بارزانی در حالی است که عادل مراد کشف رئیس شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان روز یکشنبه از موافقت این حزب با سومین نخست وزیری نوری المالکی به شرطی که وی موافقت دیگر گروهها را به دست آورد و مهمترین خواسته های کردها را محقق کند، خبر داده بود.

در واکنش به تهدیدهای بارزانی، حسن الشمری وزیر دادگستری عراق تاکید کرد فقط ائتلاف ملی درباره نامزدی یا عدم نامزدی نوری المالکی برای سومین نخست وزیری تصمیم می گیرد.

وی خاطر نشان کرد هیچ طرف سیاسی حق ندارد فرد یا شیوه یا سازوکار انتخاب نامزد نخست وزیری را تحمیل کند و فقط ائتلاف ملی در این زمینه تصمیم می گیرد.

وی از گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی(ائتلاف دولت قانون، المواطن، الاحرار، جریان اصلاح ملی، حزب فضیلت) خواست با متحد کردن صفوف خود و وحدت کلمه، اجازه تضعیف ساختار ائتلاف ملی و تکرار سناریوی سال 2006 را ندهند که ائتلاف شیعیان مجبور شد نامزد خود برای نخست وزیری را با وجودی که بر اساس سازوکارهای دموکراتیک انتخاب شده بود، تغییر دهد.

خبر دیگر اینکه ابراهیم الجعفری رئیس جریان اصلاح ملی بر ضرورت افزایش گفتگوهای سازنده میان گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی برای حفظ وحدت و یکپارچگی آن تاکید کرد.

ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق امروز در دفتر خود، هیئتی از ائتلاف ملی عراق شامل احمد چلبی و محمد الهاشمی را به حضور پذیرفت که طی آن بر ضرورت افزایش گفتگوهای سازنده میان اعضای ائتلاف برای حفظ وحدت و یکپارچه و انسجام آن با هدف تحقق اهداف مربوطه و مقابله با چالشهای مرحله آتی تاکید کرد.

خاطر نشان می شود کمیته هشت گانه شکل گرفته از شورای سیاسی ائتلاف ملی عراق در نشست روز سه شنبه درباره آماده کردن پیش نویس آیین نامه داخلی ائتلاف با هدف توسعه آن و حفظ وحدت این ائتلاف به توافق رسید.

خبر دیگر اینکه فراکسیون متحدون به رهبری اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق بر پایبندی خود به تشکیل دولت مشارکت ملی تاکید و اعلام کرد انتخاب مالکی به عنوان نامزد نخست وزیری، مسئله ای است که به ائتلاف دولت قانون برمی گردد و پارلمان جدید درباره نامزد نخست وزیری رای گیری خواهد کرد.

برخی گروههای سیاسی که کرسی های کمتری به دست آورده اند همچون متحدون، الاحرار والمواطن برای تشکیل دولت تلاش می کنند، در حالی که ائتلاف دولت قانون با کسب 95 کرسی، پیروز انتخابات اخیر است و این ائتلاف با توجه به پیوستن چندین گروه به آن، برای تشکیل دولت اکثریت سیاسی تلاش می کند.