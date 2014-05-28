مسابقات بین المللی قرآن کریم از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به رشد مسابقات بین المللی قرآن کریم و تربیت قاریان و حافظان قرآن زیر پرچم نظام اسلامی کشورمان گفت: رقابتهای بین المللی قرآن که اکنون به برکت انقلاب اسلامی سی و یکمین دوره آن برگزار می شود، سنت حسنه ای است که علاوه بر رشد کمی دارای رشد کیفی نیز بوده است.

وی افزود: برگزاری برنامه های قرآنی، زمینه ساز انس و الفت بسیاری از جوانان با آیات الهی است،اکنون قاریان کشورمان نه تنها تنه به تنه قاریان کشور مصر می زنند بلکه از جهاتی از آنها جلوتر هستند.

محمدی گلپایگانی با اشاره به یک بعدی نبودن برنامه های قرآنی کشور تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآن و برنامه های از این دست تنها به موضوع قرائت معطوف نبوده، ما در زمینه حفظ قرآن نیز نسبت به ابتدای انقلاب شاهد رشد بی سابقه ای هستیم. یک زمانی اگر کسی در شهر کوچک قم حافظ کل قرآن می شد، سر و صدای بسیاری به پا می کرد اما اکنون چندین هزار حافظ قرآن در کشور داریم.