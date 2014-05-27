فارس پایلوت برنامه پزشک خانواده دندانپزشکی و پیشگیری دهان ودندان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی راه هاشمی در حاشیه همایش گرامیداشت مرحوم نمازی در جمع خبرنگاران گفت: علیرغم اینکه استان در زمینه اجرای برنامه پزشک خانواده موفق عمل کرده هنوز نواقصی در این طرح وجود دارد که گام به گام در حال مطلوب شدن است.

وزیر بهداشت گفت: تلاش داریم در گام بعدی در فارس به عنوان استان پایلوت برنامه پزشک خانواده دندانپزشکی و پیشگیری دهان ودندان را اجرایی کنیم.

قاضی زاده راه اندازی برنامه پزشک خانواده دندانپزشکی را گام دیگر در عرصه برنامه تحول نظام سلامت دانست.

وی با اشاره به اینکه پزشک خانواده در کشور ادامه خواهد یافت، اظهار امدیواری کرد که با تامین منابع مالی ونیرو بتوانیم زمینه سلامت دهان ودندان را در کشور توسعه دهیم.