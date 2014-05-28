خاطرات قاري ممتاز مصری از دیدار با مقام معظم رهبري/ احساس ملكوتي آيه «الّذين في صلاتهم خاشعون» 

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر احمد احمد نعينع، پزشک و قاري ممتاز بين المللي مصر و داور مسابقات قرآن مي گويد: من تاكنون ديدارهاي متعددي با آيت الله خامنه‌ای داشته‌ام كه تعداد آنها يادم نيست و خاطرات زيادي نيز از اين ديدارها در ذهن من ماندگار شده اند. مثلاً يكي از ديدارها در حضور رهبر معظم انقلاب به تلاوت قرآن مي پرداختم و در هنگامي كه تلاوت من به اوج خود رسيده بود، ايشان در عبارتي فرمودند: «وصلت إلي ثريا» يعني تو به ثريا رسيده اي و بعد هم فرمودند: تو از ثريا نيز گذشتي...

هديه اي فراموش نشدني

وی ادامه داد: در يكي از ديدارها من خدمت آيت‌الله خامنه‌اي رفتم و به ايشان گفتم كه من سيد و از نسل امام حسن مجتبي(ع) هستم. ايشان وقتي اين را شنيدند، برخاستند و عبا و شال سبزي را كه داشتند به من هديه كردند و اين از ارزشمندترين هداياي زندگي من است.

شبيه به مصطفي اسماعيل!

دكتر احمد احمد نعينع افزود: در يكي ديگر از ديدارها كه تقريباً خصوصي بود، پس از اقامه نماز به امامت ايشان، تلاوتي داشتم كه آيت الله خامنه اي از آن تلاوت خيلي خوششان آمده بود و به من فرمودند: اكنون خيلي‌ها از مصطفي اسماعيل تقليد مي كنند اما به نظر من، تو از مصطفي اسماعيل تقليد نمي‌كني بلكه شبيه به مصطفي اسماعيل مي خواني. صداي تو شبيه مصطفي اسماعيل است و بر نحوه تلاوت ايشان ظرايفي را نيز اضافه مي كني. من از آنجا پي بردم كه ايشان اشراف كامل بر مسايل فني تلاوت دارند.

وی افزود: البته بايد بگويم كه من نيز صوت آيت الله خامنه اي را در حين تلاوت سوره فاتحةالكتاب و اذكار مختلف نماز خيلي دوست دارم. ايشان داراي صوتي جذاب و همراه با معنويت هستند كه در من احساس ملكوتي آيه «الّذين في صلاتهم خاشعون» را زنده مي كند. رعايت دقيق تجويد و معنويت موجود در صوت نماز آيت الله خامنه اي، ويژگي خاصي به قرائت ايشان بخشيده است.