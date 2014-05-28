باغ تاریخی بهشهر مظهر مهندسی باغ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مشهدي زاده شامگاه سه شنبه در حاشيه گردهمايي روساي جامعه اصناف سينماي ايران در عباس آباد بهشهر در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تصميمات اين اجلاس اظهار داشت: باغ عباس آباد بهشهر بعنوان يكي از زيباترين باعهاي ايران و جهان جزء 9 باغ ايراني در فهرست يونسكو است كه از مشهوريت داخل و خارجي برخوردار است.



وي اظهار داشت: خوشبختانه اعتبارات مناسبي در جهت رونق گردشگري و اعتلاي آن رسيده است كه علاوه بر اعتبارات سال 92، اعتبارات سال جاري نيز موجب شكوفايي اين باغ بسيار زيبا و شگفت با مهندسي خارق العاده مي شود.



به گفته مشهدي زاده، سال 93 سال شكوفايي باغ عباس آباد بهشهر بعنوان عاليترين، زيباترين و مجهزترين باغ ايراني است كه اعتبارات مناسبي در اين راستا تزريق مي شود.



وي گفت: دفتر اصلی پایگاه جهانی 9 باغ ایرانی در باغ فین كاشان تعیین شده است كه جلسات کارشناسی تشکیل و اتخاذ تصمیم مي شود و باغ عباس آباد بهشهر نيز بعنوان يكي از اين 9 باغ ايراني در پايگاه جهاني كارشناسي هاي مختلفي را در دست اقدام دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، 9 باغ ايراني ثبت در پايگاه جهاني شامل عباس‌آباد از شهرستان بهشهر استان مازندران، پاسارگاد و ارم از استان فارس، پهلوان‌پور و دولت‌آباد از استان يزد، فين و چهل‌ستون از استان اصفهان، اكبريه از استان خراسان جنوبي و شاهزاده‌ي ماهان از استان كرمان است.