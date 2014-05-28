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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۸

انتظاری:

همایش پیاده روی خانوادگی در کیاسر برگزار می شود

همایش پیاده روی خانوادگی در کیاسر برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: شهردارکیاسر از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شانزدهم خرداد ماه سال جاری در این شهر خبرداد و اظهار کرد : هدف اصلی برگزاری آن افزایش همدلی ، ایجاد شور ونشاط و معرفی شهر کیاسر می باشد .

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش بصورت زنده از برنامه صبح و نشاط شبکه 3 سیما پخش می شود و مسئولان ورزشی استان و شجاعی نماینده شهرستان ساری و میاندرود نیز در این مراسم حضور دارند.

انتظاری به ظرفیتهای گردشگری این شهر اشاره و تاکید کرد : با وجود این ظرفیتها،شهر کیاسر برای گردشگران ناشناخته مانده است.

شهردار کیاسر برگزاری این رویداد ورزشی را فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیتهای این شهر دانست وگفت : رهاورد این همایش جذب سرمایه گذار و توریست برای این منطقه و درنتیجه توسعه شهر کیاسر در آینده ای نزدیک می باشد .

وی همچنین خواستار همکاری بیش از پیش مسئولان شهر کیاسر برای برگزاری همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی شد و افزود : باید با برگزاری هرچه بهتر این همایش جاذبه ها و ظرفیتهای شهر کیاسر را به گردشگران معرفی کنیم .

شایان ذکر است در پایان همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به نفرات برتر یک دستگاه خودرو پراید، کمک هزینه زیارت خانه خدا، البسه ورزشی و دهها دستگاه دوچرخه اهدا می شود.

کد مطلب 2300142

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