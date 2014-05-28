رقابت 26 قاری در روز اول مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حال و هواي اولين روز از سي و يکمين دوره از مسابقات بين المللي قرآن کريم، همچون سالهاي گذشته با شور و حال خاصي همراه بود. شور و حالي که از يک هفته رقابت نفس گير، يک هفته شور قرآني و يک هفته پر از خبر قرآني در سراسر کشور حکايت دارد. مراسم افتتاح مسابقات بين المللي قرآن همچون سال هاي گذشته با حضور مسئولان و مديران بلند پايه کشور، سفرا، مقامات لشکري و کشوري ، اساتيد حوزه و دانشگاه، قرآن دوستان، قرآن پژوهان و جمع زيادي از مردم علاقه مند به قرآن برگزار شد.

نشاني: تهران، خيايان ولنجک ، سالن اجلاس سران. امسال هم نشاني همان نشاني سال گذشته است: «تهران، خيابان ولنجک ، سالن اجلاس سران» البته افرادي هم که براي اولين بار قصد حضور در محل مسابقات را داشته باشند، بي شک با مشاهده بنرها و تابلوهاي اطلاع رساني اين دوره از مسابقات در سراسر شهر از زمان و محل آن اطلاع پيدا کرده اند.

زماني که از سر بالايي خيابان ولنجک به سمت محل برگزاري مسابقات مي رويم، اولين موضوعي که در نگاه اول خودنمايي مي کند، بنرها و تابلوهاي بزرگي است که در مقابل ديدگان شهروندان بر در و ديوار شهر نصب شده است. بنرهايي که قرار است در مدت يک هفته از 5 تا 12 خرداد ماه از برگزاري مسابقاتي خبر دهند که به باور بسياري از کارشناسان اين مسابقات جايگاه ويژه اي چه در حوزه داخلي و چه در حوزه بين الملل دارد. مسابقاتي که امسال با توجه به شعار سال مبني بر سال «فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي » رنگ و بوي ديگري گرفته و انگار قرار است در اين 7 روز در سالن اجلاس سران شاهد رويدادهاي متفاوتي نسبت به سال هاي گذشته باشيم. رويداد هايي که همگي از يک نقطه واحد سرچشمه مي گيرد: «قرآن»

اندک اندک جمع مستان مي رسند

روز اول است و جنش و جوش خاصي در سالن اجلاس سران شکل گرفته است، همه در تلاش براي ارائه خدمات ويژه به بازديد کنندگان و شرکت کنندگان در مسابقات هستند، گروهي سرگرم تدارک وسايل اياب و ذهاب و برنامه ريزي براي متسابقين هستند، گروهي ديگر سرگرم برپايي نمايشگاه جانبي مسابقات و گروهي هم درگير کارهاي فني و خدماتي براي ارائه با کيفيت خدمات در سي و يکمين دوره مسابقات بين المللي قرآن هستند. البته ناگفته نماند که برو بچه هاي ستاد خبري و روابط عمومي هم در روز اول با برگزاري جلسات گوناگون هماهنگي هاي لازم را براي انعکاس گسترده اخبار و اطلاعات مسابقات در روزهاي آينده انجام داده اند.

همه مي آيند از هر سن و گروه

امسال هم همانند سالهاي گذشته اقشار گوناگون مردم در اين دوره از مسابقات شرکت کردند، گروه اول افرادي هستند که براي شرکت در مسابقات قرآن از سراسر کشور عازم تهران و سالن اجلاس سران مي شوند. اين افراد سالهاست که با قرآن انس و الفت خاص پيدا کرده اند. گروه دوم مردمي هستند که از نقاط گوناگون کشوربا مشاهده تبليغات مسابقات در رسانه هاي گوناگون به همراه خانواده عازم تهران و سالن اجلاس سران شدند. اتوبوسهاي پارک شده در پارکينگ محل برگزاري در روز افتتاح مسابقات نشانه خوبي براي روزهاي آينده مسابقات است. شايد در روزهاي آينده سراسر خيابان ولنجک هم مملو از اتوبوس هايي شود که علاقه مندان را به محل برگزاري مسابقات مي رسانند.

اين گروه از شرکتکنندگان با وجود تمامي مشکلات زندگي روزمره، فارغ از تمامي دغدغهها ، سختيها، دردها و کمبودها در زندگي براي ساعتي با قرآن بودن عازم تهران و محل برگزاري مسابقات مي شوند. تلاوت روح انگيز قرآن، حس کنجکاوي و مشاهده سيل عظيم جمعيت باعث مي شود تا از دور و اطراف و سالن هاي مجاور به سالن اجلاس سران مراجعه کنند.

وجه مشترک همه شرکت کنندگان

اما در بين همه افرادي که به محل برگزاري مسابقات مي آيند، يک نقطه مشترک وجود دارد؛ نقطه مشترکي که زير سقف سالن اجلاس سران به اوج خود مي رسد. با طنين اندازشدن نواي قرآن در اين سالن حال و هواي اين گروه ها هم متفاوت ازگذشته مي شود. در اين حال و هوا دلهاي مرده زنده مي شود، جانهاي فسرده به اقليم زندگي بازگشته و معناي بلند روح آدمي به پرواز در مي آيد.