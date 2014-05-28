به گزارش خبرنگار مهر، روند روز افزون تعطیلی سینما از یکسو و محرومیت برخی شهرها از داشتن سالنی برای نمایش فیلم و بی توجهی به نیازهای مخاطبان در پشت قاب شیشه ای موجب شده تا سینما آرام آرام از سبد فرهنگی خانوار حذف شود و این مسئله به نزول رتبه سینمای ایران در جهان نیز کمک کرده است.

کم توجهی سینماگران به مناطق مختلف کشور و تهرانیزه شدن صنعت سینما نیز به تاکید بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه سینما، آرزوی دستیابی به سینمای ملی را با مشکل مواجه کرده است.

برگزاری اجلاس جامعه اصناف سینمایی ایران در مازندران، فرصتی فراهم آورد تا فرهنگ و سنن دیرینه مازندران از دریچه دوربین مورد توجه قرار گیرد و طبق مفاد تفاهمنامه بین میراث فرهنگی مازندران و روسای اصناف سینمایی ایران از این پس می توان انتظار آن را داشت تا مازندران نیز سهمی در سینمای کشور داشته باشد و سینماگران در تولید آثارشان به جاذبه و فرهنگ غنی استان نیز سلامی دوباره گویند.

برخی دست اندرکاران سینمایی کشور در حاشیه اجلاس جامعه اصناف سینمایی در مازندران از دغدغه ها و پشت صحنه فعالیت در این هنر هفتم و پرجاذبه سخن می گویند و خواستار سیاستگذاری مناسب متولیان امر برای اعتلای هنر هفتم در کشور شدند.

امن ترين مكان براي جوانان سينما است/ سینماهای تعطیل بازگشایی شود

عضو هيئت رييسه خانه سينماي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه، امن ترين مكان براي جوانان سينما است كه بايد نسبت به بازگشايي سينماهاي تعطيل توجه مناسب انجام شود.

سیروس الوند اظهار داشت: شهرهاي فاقد سينما هشداري براي مسئولان است كه بررسي كنند جوانان به جاي سينما در شهرهايي كه سينماها تعطيل شده است، به كجا مي روند.

وي افزود:پدرم مازندراني بوده و ساري به دنيا آمد و ما هم در ساري و بهشهر و قائمشهر زندگي كردند و متاسفانه ساري بعنوان مركز استان مازندران تنها داراي يك سينما است و تنها سينماي قائمشهر نيز تعطيل شده است.

کارگردان فیلم "این سیب هم برای تو" و "دستهای آلوده" بیان داشت: مسئولان براي تقويت مسائل فرهنگي بايد به سينما نيز در كنار كارهاي فرهنگي ديگر توجه داشته و مسئله مهم، حفظ سالن سينماهاي موجود باشد.

الوند با بيان اينكه جوانان مستعد فراوان و پتانسل هاي بي شماري در مازندران وجود دارد كه بايد با شناسايي دقيق جوانان را جذب كنيم يادآور شد: متاسفانه در برخي موارد شايد حرف و نيازمنديهاي جوانان جدي گرفته نشد كه اين موارد ديده شدن جوانان توسط مسئولان انتظار جوانان است.

تعطیلی سینماها هشداردهنده است

وي گفت: اينكه سالن هاي سينما به دلايل مختلف تعطيل شود هشداري براي مسئولان است كه بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد كه اين دغدغه و نگراني در تعطيلي سينماها در سينماي ايران وجود دارد.

مدیرعامل خانه سينماي كشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: روز سينما كه سالها در حاشيه بوده است از حاشيه تقويم به متن بر مي گردد.

محمد مهدي عسگرپور در رابطه با تصميمات اجلاس جامعه اصناف سینمایی در مازندران اظهار داشت: در اين جلسه بيمه و مسائل معيشتي مورد بررسي قرار گرفت كه بيمه تكميلي و تامين اجتماعي از جمله مشكلات است.

وي افزود: در آخرين مذاكرات با اداره ارشاد بيمه تكميلي هفته آينده به جمع بندي مي رسد و بيمه تامين اجتماعي نيز مشكلاتي دارد كه از جمله بدهي قبلي ارشاد به تامين اجتماعي است كه تفاهم كلي وزير ارشاد و كار انجام شده و مابقي مسائل در دست اقدام است اما جريان طبيعي خود را پيدا نكرده است.

عسگر پور ادامه داد: از ديگر مسائل بيمه تامين اجتماعي نيز قرارداد با افرادي است كه بيمه شدگان جديد هستند و كساني كه حق بيمه خود را پرداخت نكرده و يا ارشاد برای آنها پرداخت نكرده است كه در اين جلسه بررسي شد كه به روال اصلي برگردد.

جشن سینمای ایران برگزار می شود

وي گفت: بحث جشن سينماي ايران كه در پيش است نيز از موضوع اصلي قابل بررسي در اين جلسه بود كه آيين نامه آن هفته آينده منتشر مي شود و كليات آن با روساي صنوف مطرح شد كه با ابلاغ آيين نامه اجرا مي شود.

مدیرعامل خانه سينماي كشور ادامه داد: روز سينما از تقويم جمهوري اسلامي در سال گذشته توسط وزير ارشاد وقت به گفته خودشان از متن تقويم كشور حذف و به حاشيه رفته بود كه امسال به وضعيت سابق بر مي گردد و امسال 21 شهريور ماه بعنوان روز سينما در متن قرار مي گيرد.

کمبود سالنهای سینما از دیگر مشکلاتی است که به اعتقاد سینماگران، هنر هفتم در کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده است و علی اکبر قاضی نظام فیلمنامه نویس در این زمینه معتقد است: با افزایش سالن های سینما و نمایش و با شکوفا شدن استعدادها در کلاس های سینمایی بر پایه اصول شاید موجب رشد سینما در کشور شود.

وی با بیان اینکه با کمبود سینما در کشور فیلمنامه نویس نمی تواند بیشتر از 50 فیلم بسازد، اذعان داشت: بدلیل محدود بودن سینما و وجود چهار گروه سینمایی در تهران زمان اکران فیلم اندک است و همچنین مخاطب در نظر گرفته نمی شود.

قاضی نظام با بیان اینکه فیلمنامه نویسی یک امر مهم است، افزود: باید برای ارتقاء فیلمنامه نویسی به تهیه کتاب های متعدد و دعوت فیلنامه نویسان برای کار گروهی و ایجاد یک کار خوب اقداماتی برای مخاطب بیشتر، منتقدین و سینماگران صورت گیرد.

خانواده ها کمتر به سینما می روند/ مردم منتظر دی وی دی های سه هزار تومانی هستند

وی با اشاره به قیمت بلیط سینما، خاطرنشان کرد: هزینه و قیمت بالای بلیط سینما و مشکلات اقتصادی موجب شده تا خانواده ها از سینما کمتر استفاده کنند و از هزینه های آن برای رفع مشکلات دیگر خود استفاده کنند.

سینما در سبد فرهنگی خانوار نیست

این فیلمساز با بیان اینکه هزینه های بلیط موجب شده که خانواده هابه جای استفاده از سینما منتظر ورود دی وی دی فیلم ها به بازار با قیمت سه هزار تومان باشند، اذعان داشت: سینما در سبد خانگی کالاهای فرهنگی خانواده ها همچون کتاب وجود ندارد.

قاضی نظام با بیان اینکه این تعداد سینما جوابگوی جمعیت کشور نیست، اظهارداشت: قبل از انقلاب با 150 سینما در تهران با جمعیت سه میلیون نفر جوابگو بوده است اما در حال حاضر با 12 میلیون جمعیت و اضافه شدن شهرک سینمایی پردیس در تهران باز هم با کمبود سینما مواجه هستیم.

همچنین بازیگر دیگر سینما و تلویزیون به مشکلات بسیار که از گذشته بوده و در حال حاضر مزید بر علت شده اشاره کرد و اذعان داشت: مشکلاتی همچون سرمایه گذاری، سالن های سینمایی، امکانات فنی وجود دارد.

رویا تیموریان با بیان اینکه سیاست گذاری و برنامه های مدون طولانی مدت و میانه مدت برای جامعه فرهنگی وجود ندارد و موقت است، افزود: با تغییر روسا برنامه ها و سیاست گذاری ها بصورت سلیقه ای پیش می رود.

به گزارش مهر، حمایت نکردن از بخش خصوصی و حضور رانتها و باندهای دولتی در صنعت سینما و نامناسب بودن سالنهای نمایش فیلم از دیگر مشکلاتی است که سینماگران ایران از آن رنج می برند.

گردهمایی جامعه اصناف سینمای ایران با حضور چهره های شاخص سینما از روز دوشنبه تا هفتم خردادماه با شعار سینما دریچه‌ای برای شناخت تاریخ فرهنگ و تمدن در مازندران در حال برگزاری است.