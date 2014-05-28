ضرورت توجه به فناوری های پیشرفته برای افزایش ثروت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح دومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: راه نجات استان در توسعه فناوری‌های پيشرفته است و شرکت‌های دانش‌بنيان و فناوری های نو و پيشرفته بايد محور توسعه همه بخش‌های استان باشند و آذربايجان شرقی دستيابی به اين مهم را در سال 1396 و همزمان با چهلمين سالگرد قيام 29 بهمن مردم تبريز هدف‌گذاری کرده است.

وی با تاکيد بر اين که بايد به ملت خود و دانشگاه‌ها و مراکز علمي کشور متکی باشيم، افزود: صنعت ما در گذشته يا از نظر دانش فني و يا از نظر تجهيزات و مواد اوليه وابسته به خارج از کشور بوده و عمده‌ترين عامل تعطيلی واحدهای توليدی ما نيز به خاطر تحريم‌هاست و اگر واحدهايی هم در اين شرايط سرپا مانده‌اند به دليل تحريم‌های بانکی امکان فعاليت ندارند.

جبارزاده با اشاره به اين که در عرصه فناوری‌های پيشرفته فاصله زيادی با دنيا نداريم، افزود: اين فناوری ها بيشتر متکي به نيروی انسانی و فکر و انديشه است و کشور ما از اين نظر ظرفيت‌های بسيار بزرگی دارد و به پشتوانه همين نيروی انسانی می توانيم توسعه کشور را بر پايه فناوری دانش‌محور برنامه‌ريزي کنيم.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: آذربايجان شرقی دارای ظرفيت‌های فوق‌العاده‌ای در اين زمينه است، همچنانکه در مدت کوتاه چهار ماه قريب به 600 طرح دانش‌بنيان و آماده ورود به بازار شناسايی و در اين نمايشگاه عرضه شده است.

جبارزاده همچنین در ادامه اظهار داشت: به عنوان نماينده دولت تدبير و اميد اعلام می کنم که اساتيد و هيات علمي دانشگاه‌ها حق دارند که نتيجه تحقيقات علمی خود را در بازار عرضه کنند و هيچ رييس دانشگاهي نبايد مانع کسب ثروت توسط هيات علمي خود شود.

در ادامه این مراسم مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بايد از تمام توان و دانش بومي در حوزه فناوري استفاده کنيم، افزود: آذربايجان شرقی دارای 420 مرکز دانشگاهی، 72 مرکز تحقيقات، 220 هزار دانشجو و سه هزار و 200 عضو هيات علمی است که توان خوبي را برای توليد علم ايجاد کرده است.

علی جهانگيری در ادامه افزود: توجه به اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکی از بندهای سياست های کلی اقتصاد مقاومتي در دستور کار استانداری آذربايجان شرقی است و در زمينه پيوند سيستماتيک بين علم و صنعت کارهای خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری نخستين نمايشگاه فناوری های نوين استان در سال 83، گفت: ايجاد چند مرکز تحقيقاتي از نتايج نمايشگاه اول بود و در سايه اين تلاش‌ها امروز 590 طرح علمی و پژوهشی برای عرضه در نمايشگاه دوم ثبت نام کرده اند.