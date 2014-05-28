سرطان پستان و معده شایع ترین سرطان در گلستان است/ گلستان معتبرترین مرکز ثبت سرطان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار سمنانی، شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران استان اظهار کرد: بر مبنای آخرین آمارهای مرکز ثبت سرطان استان گلستان، سرطان پستان، معده،مری، روده بزرگ و ریه شایع ترین سرطان های استان است.

وی تصریح کرد: طبق آمار ثبت سرطان مرکز تحقیقات سرطان استان گلستان، میزان سرطان پستان در استان 30.4 دهم در هز 100 هزار نفر و در سرطان معده نیز 19.6 دهم در هر 100 هزار نفر است.

سمنانی در ادامه بیان کرد: آمار سرطان مری 19 و نیم درصد و آمار سرطان روده بزرگ نیز 15.8 درصد و درریه 11.8 درصد است .

کاهش یک سومی سرطان مری در گلستان

رییس مرکز تحقیقات گوارش و کبد استان گلستان در ادامه با بیان این که آمار سرطان مری به بیش از یک سوم در استان کاهش یافته است گفت: حدود 95 سال پیش آمار سرطان در استان 150نفر در هر 100 هزار نفر بود که در سال جاری طبق تحقیقات انجام شده به یک سوم کاهش یافته است ولی با این وجود ما همچنان در رتبه اول شیوع سرطان مری در کشور هستیم .

وی علت کاهش سرطان مری در استان را رشد شاخص های بهداشت ودر مان در استان ذکر کرد و افزود: دسترسی عموم مردم به آب آشامیدنی سالم و غذای سالم افزایش یافته است واین نشان دهنده بهبود شاخص های اقتصادی در جامعه نیز هست.ضمن این که تشخیص ودرمان این بیماری در استان با وجود پزشکان مجرب تسهیل شده است.

وی زمینه ژنتیکی و استفاده از چای داغ،مصرف دخانیات و ناس و مشتقات تریاک، رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان و آب و هوا را از دیگر عوامل ابتلا به سرطان مری در استان ذکر کرد.

افزایش سرطان های روده بزرگ و پستان در استان

سمنانی در ادامه تصریح کرد: با وجود کاهش سرطان مری در استان شاهد افزایش سرطان های روده بزرگ و پستان هستیم که باید علل اصلی آن مورد بررسی قرار گیرد اما به نظر می رسد چاقی، کم تحرکی، مصرف کم میوه و سبزی در استان و مصرف زیاد گوشت قرمز سبب رایج شدن این دو سرطان در استان است .

سمنانی با بیان این که تمام خدمات تشخیصی و درمانی در زمینه کلیه سرطان ها در استان فراهم است گفت: هیچ بیماری لازم نیست برای خدمات تشخیصی و درمانی سرطان به خارج از استان مراجعه کند و تمامی اعمال جراحی سرطان با وجود پزشکان متخصص در استان انجام می شود.

وی مرکز تحقیقات گوارش کبد استان گلستان را اولین مرکز تحقیقاتی دانست که در دانشگاه علوم پزشکی استان به ثبت رسیده است و اولین مرکزی از استان است که دارای موافقت اصولی از مرکز پژوهش های وزارت بهداشت را دارد.

رییس مرکز تحقیقات و گوارش استان در ادامه افزود: این مرکز از سال 85 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود را ادامه می دهد و یکی از مراکز پیشرو در امرتحقیقات سرطان در کشور و خاورمیانه است.

گلستان قطب سرطان های دستگاه گوارش فوقانی در دنیا

سمنانی افزود: این مرکز با همکاری سازمان بهداشت جهانی مطالعه ای را در زمینه سرطان های دستگاه گوارش از حدود 10 سال پیش در منطقه شرق گلستان مانند گنبد و کلاله آغاز کرده است چون این منطقه قطب سرطان های گوارش فوقانی در دنیا است.

وی تصریح کرد: این مرکز از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر 200 مقاله در زمینه سرطان در ژورنال ها و منابع معتبر علمی به چاپ رسانده است و یکی از دستاوردهای مهم مرکز راه اندازی مرکز ثبت سرطان در استان گلستان است که از سازمان بهداشت جهانی سالی دو بار برای چک کردن آمر این مرکز به استان می آیند.

سمنانی بیان کرد: این مرکز تنها مرکزی در کشور است است که آمار آن را مجامع بین المللی و از جمله سازمان بهداشت جهانی تایید می کند.