شرکت های دانش بنیان موتور محرکه اقتصاد در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح دومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان دارد و از این شرکت ها حمایت خواهد کرد البته در گذشته با اجرای اصل 44 قانون اساسی و با دستور رهبر انقلاب حمایت از بخش خصوصی آغاز شده بود اما در نخستین گام موفق نبوديم و برای همين منظور صندوق نوآوری و شکوفای را ايجاد کرده ايم.

وی افزود: ما می توانيم اقتصاد متکی به نفت داشته باشيم يا اقتصاد متکی به دانش، اما هر چه به سمت اقتصاد دانش بنيان برويم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ايم.

سلطانی با اشاره به اینکه پیک جمعیت ایران بین لیسانس و فوق لیسانس است، اظهار کرد: اگر بتوانيم از یک هزار ايده علمی 100 ايده را به نتيجه رسانده و 10 ایده را وارد بازار کرده و يکی را برند کنيم قطعا موفق شده ايم اما انتظار داريم هر 600 طرح ارائه شده در اين نمايشگاه تبديل به برند شوند، هر چند ما در گذار از مرحله دوم به سوم و چهارم نوآوری ها يعني تجاری سازی هنوز ضعيف هستيم.

وی در خصوص مزايای اين صندوق اظهار داشت: معافيت 15 ساله مالياتی، معافيت گمرکی و صادراتی، حضور در شعاع 30 کيلومتری تبريز و 120 کيلومتری تهران از مزايای صندوق نوآوری و شکوفايی است.

رئيس صندوق نوآوری و شکوفايی نهاد رياست جمهوری از تاييد 178 شرکت دانش بنيان در اين صندوق تاکنون خبر داد و افزود: یک هزار و 700 شرکت در سايت صندوق ثبت نام کرده اند که مراحل بررسي و تاييد آنها در حال انجام است.