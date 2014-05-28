مردم تبریز همچنان ناراضی از اتوبوسهای شرکت واحد / اختلاف اعضای شورای شهر تبریز برای رایگان شدن بهاء بلیط

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته تقی زاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه روزانه سه ميليون سفر درون شهری در تبريز انجام می شود که از این تعداد، 27 تا 30 درصد با استفاده از ناوگان اتوبوسراني انجام مي پذيرد که این تعداد در جای خود رقم بسیار بالایی است.

با این حجم بالای استفاده مردم از اتوبوس ها باید توجه ویژه ای به این بخش کرد زیرا از طرفی یکی از عوامل راهگشا در بازکردن ترافیک هر شهر توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و تشویق مردم به سوی استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.

شلوغی ها و کمبود تعداد اتوبوس ها معضل بزرگ برای شهروندان

یکی از شهروندان تبریزی با اشاره به ضرورت افزایش خدمات رسانی های اتوبوسرانی تبریز گفت : بارها از مسئولان شنیده ایم که اتومبیل های خود را از منزل بیرون نیاورده و از حمل و نقل عمومی استفاده کنید اما با وجود وضع کنونی اتوبوس ها چگونه می توان از مردم توقع اجرای این امر را داشت.

سینا شاکری ادامه داد : بارها شده است که در برخی ایستگاه ها تا نیم ساعت نیز منتظر اتوبوس ها باشیم اما پس از رسیدن اتوبوس، به قدری داخل آن شلوغ است که مردم با هل دادن هم وارد اتوبوس می شوند.

وی افزود : در برخی از ساعات روز تعداد مسافران به قدری زیاد است که داخل اتوبوس نمی توان نفس کشید و حتی برای جابجا شدن هم فضا وجود ندارد و با این وضع مردم ترجیح می دهند سوار اتومبیل های خود شوند تا اینکه ساعت ها منتظر اتوبوس باشند.

این شهروند تبریز اظهار داشت: البته باید توجه داشت که در برخی مسیر ها وضعیت اتوبوس ها مناسب است اما در بیشتر مسیر هایی که مردم تردد زیادی در آن دارند، تعداد اتوبوس ها بسیار کم بوده و مردم را دچار مشکلاتی می کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از اوقات پیاده به مقصد رفتن بسیار با صرفه تر خواهد بود، گفت : شلوغی اتوبوس ها و همچنین دیر به دیر رسیدن این اتوبوس ها به ایستگاه ها سبب می شود به فکر پیاده رفتن باشم.

ضرورت زیباسازی درون و توجه به سیستم های تهویه اتوبوس ها

زن جوانی با اشاره به وضع فعلی اتوبوس های شهری گفت : برای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و در نتیجه کاهش بار ترافیک باید به اندازه کافی اتوبوس وتاکسی وجود داشته باشد در حالی که وضعیت فعلی اصلا قابل تحمل نیست.

خسروی همچنین با اشاره به ضرورت زیبا سازی درون اتوبوس های تبریز به همراه نور پردازی داخلی اتوبوس ها گفت : از طرفی سیستم های تهویه اتوبوس ها باید مورد توجه قرار گیرند زیرا هم اکنون که فصل گرماست وجود کولر در اتوبوس ها ضروری به نظر می رسد در حالی که این امر هیچگاه محقق نشده است.

وی ادامه داد : اتوبوس برخی مسیرها نیز فرسوده بوده و صندلی ها و فضای داخلی آن وضع مناسبی ندارد که باید برای آن نیز فکر مناسبی اندیشیده شود.

خسروی با اشاره به اینکه ایستگاه های اتوبوس ها نیز باید مورد عنایت شهرداری قرار گیرد ، گفت: در برخی از ایستگاه های تازه تاسیس حتی صندلی و جایگاه مناسبی برای مسافران وجود ندارد و افراد باید فاصله یک ربعی را در ایستگاه های بدون صندلی و سرپا بایستند.

وی افزود:به تازگی اتوبوسها در ایستگاه جام جم خیابان امام نگه نمی دارند و این نمیدانم به دلیل تعمیر ایستگاه است و یا اینکه این ایستگاه حذف شده که مسئولین شرکت واحد اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص ندارند.

ظرفیت اتوبوسرانی تبریز 20 درصد افزایش می یابد

از طرفی سیروس تقی زاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اشاره به اینکه با اجرای طرح محدوده ترافیکی شاهد افزایش ظرفیت اتوبوسرانی شهر خواهیم بود، گفت : با اجراي طرح محدوده ترافيكي و لزوم افزايش ناوگان، شركت واحد اتوبوسراني با برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم و با تقويت بخش خصوصي با حمايتهاي لازم از طرف دولت و شهرداري، ظرفيت خود را تا 20 درصد افزايش خواهد داد.

وی ادامه داد: شرکت اتوبوسرانی با تمام توان در پی اجرای مناسب طرح ترافیک بوده و برای جلب رضایت شهروندان ظرفیت اتوبوس های خود را افزایش می دهد تا مردم دیگر با شلوغی ها مواجه نباشند.

وی در خصوص نوسازي ناوگان اتوبوسراني ضمن اشاره به اينكه در طول پنج سال گذشته 385 اتوبوس جديد خريداري و به ناوگان افزوده شده است و آخرين سري از اتوبوسهاي جديد نيز حدود دو هفته پيش با حضور مديران ارشد استان راه اندازي و در ناوگان اتوبوسراني مورد بهره برداري قرار گرفته است، گفت: عمر مفيد اتوبوس درونشهري ده سال است و ما در ناوگان اتوبوسراني تبريز اتوبوس بالاي ده سال نداريم و همه اتوبوسها بعد از اين مدت از رده خارج مي شوند.

تقی زاده همچنين در اين خصوص به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده اشاره كرد و افزود: در كنار خريد اتوبوس هاي جديد شركت واحد اقدام به بازسازي اتوبوس ها كرده است كه در فاز اول بازسازي 50 دستگاه اتوبوس بازسازي و وارد ناوگان شده و در فاز دوم نيز بازسازي اتوبوس ها شروع شده و در اوايل مرداد ماه شاهد ورود اين اتوبوس ها به ناوگان خواهيم بود.

اختلاف اعضای شورای شهر بر سر رایگان شدن نرخ اتوبوس های شهری

همه این مسائل در حالی است که رایگان شدن نرخ اتوبوس ها مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفته و هر کدام از اعضای شورا نظر خاصی در این خصوص ارائه دارند.

علی نوای باغبان با اشاره به کمبود تعداد اتوبوس ها در سطح شهر گفت : هم اکنون کمتر از 600 دستگاه اتوبوس در خیابان‌های تبریز تردد می‌کند در حالیکه در تبریز به یک هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم که به علت کمبود بودجه این عملی نشده است.

عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه پیشنهاد رایگان کردن اتوبوس‌ها حتما باید بررسی شود، گفت: هم اکنون 65 تا 70 درصد از اتوبوسرانی تبریز در دست بخش خصوصی است. اگر الان ازشش میلیارد درآمد اتوبوسرانی صرف نظر کنیم در کجا می‌خواهیم این مبلغ را جبران کنیم.

شیری‌آذر دیگر عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه تا چه موقع می‌خواهیم مردم را تحت فشار قرار دهیم، تصریح کرد: شرکت واحد به عنوان اصلی‌ترین ناوگان عمومی باید اصلاحیه دهد تا این لایحه مجانی تصویب شود. مردم از خدمات اتوبوسرانی ناراضی هستند و ما باید این واقعیت را قبول کنیم.

این عضو شورای شهر تبریز یادآور شد: تمام هزینه‌های مدیریت شهری را از مردم می‌گیریم و وقتی می‌گوییم کرایه‌های اتوبوس رایگان باشد یعنی خدمات به طور عادلانه بین شهروندان تقسیم شود.

احتشام حاجی‌پور دیگر عضو کمیسیون عمران و شهرسازی تبریز هم اظهار داشت: افزایش 25 درصدی کرایه اتوبوس‌ها در شرایط فعلی در بین مردم تنش و جو روانی ایجاد می‌کند.

حاجی‌پور گفت: شرکت واحد باید در مورد بخش دولتی دست نگه داشته و فقط قیمت بلیط‌های بخش خصوصی را تا 20 درصد افزایش دهد و اتوبوس‌های دولتی به مناطق‌های محروم شهر بروند.

در این بین فریدون بابایی‌اقدم عضو کمیسیون تحقیق و نظارت هم گفت : طبق اطلاعات داده شده، شنیده‌ها حاکی از این است که در برخی مسیرها درآمد ماهانه یک اتوبوس بین پنج تا شش میلیون تومان است و با توجه به این موضوع ورشکستگی شرکت اتوبوسرانی تبریز منطقی به نظر نمی‌رسد.

ایرج شهین ‌باهر عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز هم با بیان اینکه به مردم برای حق انتخاب فرصت دهیم، گفت: اتوبوسرانی از بخش‌هایی است که شهروندان همه روزه با آن درگیر هستند و با این وجود ما هیچ پیشنهاد و راه حلی برای این موضوع ارائه نمی‌دهیم. حداقل بخش ملکی را رایگان کنیم تا مردم فشار زیادی متحمل نشوند.

شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز هم با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا مترو و اتوبوس رایگان نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه در بودجه تصویب کرده‌ایم برای امسال از اتوبوسرانی باید درآمد داشته باشیم باید ابتدا راه حل پیدا کرده و برای رایگان کردن اتوبوس‌ها منبع مالی داشته باشیم.

رسول درسخوان عضو دیگر شورای شهر تبریز هم با تاکید بر اینکه ما هنوز به مرحله رایگان کردن کرایه اتوبوس‌های نرسیده‌ایم، گفت: در شرایط فعلی باید کرایه‌ها را افزایش دهیم و سپس با تدبیر منبع درآمدی پیش‌بینی کرده و مدل‌سازی کنیم. ولی در شرایط فعلی می‌توان خدمات اتوبوسرانی را از محل ماده 16 صرفا برای دانش‌آموزان و دانشجویان رایگان کنیم.

با وجود اظهار نظرهای اعضای شورا در خصوص نرخ کرایه های اتوبوس، سرانجام لایحه افزایش نرخ اتوبوس های شهری در شورای شهر تصویب شده نرخ اتوبوس شهری، به میزان 25 درصد در بخش خصوصی و 20 درصد در بخش ملکی، نسبت به سال 92 افزایش یافت.

با وجود اینکه بیشتر حجم مسافرت های درون شهری تبریز توسط اتوبوس ها انجام می پذیرد و مردم هر روز با این وسیله نقلیه سروکار دارند باید شهرداری تبریز عنایت ویژه ای نسبت به افزایش تعداد این وسیله و نوسازی آن داشته باشد تا مردم نیز به سخنان مسئولان مبنی بر توسعه حمل و نقل عمومی گوش فرا دهند و در غیر این صورت نمی توان توقع تحقق توسعه حمل و نقل عمومی را در شهر تبریز داشت.

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گزارش : فائزه زنجانی