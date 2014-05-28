  1. حوزه و دانشگاه
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۹

پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا از مهرماه

پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا از مهرماه

رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا(س) از مهرماه سال جاری در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو پذیرش می کند.

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا(س) از مهرماه سال جاری در مقطع  تحصیلات تکمیلی  در رشته های زبان شناسی، علم دانش شناسی، مطالعات زنان، و مدیریت IT  دانشجو پذیرش می کند.

وی با اشاره به دیگر شعبه های دانشگاه الزهرا(س) گفت: شعبه دانشگاه در استان البرز هنوز در پیچ و خم توافقات جدید با استاندار این استان قرار دارد چرا که تا کنون در این استان سه استاندار عوض شده است یک سری از کارهای مربوط به این شعبه انجام و ارایه شده و یک سری از کارهای عمرانی آن باقی مانده است.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) افزود: یک شعبه دیگر دانشگاه در خراسان قرار است راه اندازی شود که در حال انجام کارهای این شعبه و مشغول اخذ مصوبات آن هستیم و تا وقتی که زیرساخت‌های آن آماده نشود اعلام رشته نمی کنیم.


 

کد مطلب 2300156

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