تور سافاری ماشین های دو دیفرانسیل در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان عطاری، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت:این مسابقه مفرح باهدف دور هم جمع شدن ورزشکاران ، ایجاد شور و نشاط در طبیعت و تخلیه انرژی از سوی جوانان هر سال در گلستان برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره از تور سافاری بیش از 20 خودرو حضور داشتند و مسابقه نیز در مسیر گرگان به ارتفاعات شیرین آبادعلی آبادکتول برگزارشده است.

عطاری یادآورشد: اگر مسئولان ورزشی استان حمایت کنند اینگونه تورهای مفرح و شاد بیشتر برگزار خواهد شد.

در ادامه مرتضی عباسی مدیر کمیته اتومبیلرانی هیات و کارشناس هم گفت: این تور تفریحی علاوه بر حرکت در دشت و شهرها، در نقاط صعب العبور و کوهستانی هم به اجرای نمایش می پردازد.

وی تاکیدکرد: برگزاری اینگونه تورهای تفریحی علاوه بر نشاط در بین جوانان موجب تخلیه انرژی آنان هم می شود.

عباسی گفت: جوانانی که در تورهای سافاری شرکت می کنند نظم و انضباط را در شهرها و جاده ها به نحو احسن رعایت می کنند.