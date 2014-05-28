راه اندازي پرديس دانشگاه آزاد با محوریت کردستان در شمال عراق دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنما شامگاه سه شنبه در جریان دیدار معاونین رئیس دانشگاه آزاد کشور با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: کردستان ظرفیت های خوبی در حوزه آموزش عالی در اختیار دارد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش براي كمك به توسعه و پيشرفت هر چه بهتر اين استان استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی کشور در راستای توسعه آموزش عالی در استان کردستان عنوان کرد: با توجه به وجود مرز مشترک استان کردستان با کشور عراق، این استان ظرفیت تبدیل به مرکزی برای توسعه فعالیت های برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور را در اختيار دارد.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور ادامه داد: کردستان در تمامی حوزه ها به ویژه فرهنگ استعدادهای خوبی در اختیار دارد و به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی در سایه تعامل با مدیران و مسئولان این استان تلاش می کند که در این راستا نیز اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دهد.

وی به برنامه های جدید دانشگاه آزاد اسلامی کشور اشاره کرد و گفت: تیم جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی برنامه های خوبی را در راستای توسعه این حوزه در دستور کار قرار داده است و به همین دلیل انتظار می رود که همکاری و تعامل لازم در استانها نیز برای اجرایی کردن برنامه های توسعه ای دانشگاه آزاد فراهم شود.

رهنما همکاری و همدلی را محور اصلی فعالیت های دانشگاه آزاد در دور جدید فعالیت های این حوزه عنوان کرد و گفت: این تعامل و همکاری در استانها به ویژه از سوی چهره های همچون نماینده محترم ولی فقیه در استان کردستان از درجه اهمیت زیادی برخوردار است.

توسعه کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در اولویت قرار دارد

معاون پژوهش و فناوری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز طی سخنانی از حمایت های نماینده ولی فقيه در استان کردستان از دانشگاه آزاد اسلامی در این استان تقدیر کرد و اظهار داشت: این حمایت های معنوی حضرتعالی بهترین مشوق در راستای توسعه و تقویت فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان و ساير استان هاي كشور است.

ابراهیم واشقانی فراهانی یادآور شد: با توجه به ظرفیت های استان کردستان دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد تا در راستای کمک به توسعه این استان برنامه های بهتری را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سایه تلاش های صورت گرفته امروز دانشگاه آزاد اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده است و باید همه کمک کنند تا از ظرفیت های ایجاد شده در این حوزه بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

معاون پژوهش و فناوری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان کرد: تقویت و توسعه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی کشور در بخش کمی و کیفی به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا سیاست گذاری های دانشگاه در این حوزه صورت می گیرد.

در این دیدار که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، معاون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شماری از اعضای هیئت رئیسه این واحد آموزش عالی حضور داشتند.