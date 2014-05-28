تولید علم در جامعه باید در راستای تامین نیازهای مردم باشد/لزوم توسعه تحصیلات تکمیلی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه سه شنبه در جریان دیدار با معاونین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر کشور به توسعه علمی خوبی دست پیدا کرده است ولی باید این تولید علم در راستای تامین نیازهای مردم مورد بهره برداری بهتري قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی در حوزه علمی به یکی از قدرت های اصلی در جهان تبدیل شده است، افزود: داشتن نگاه به داخل با هدف کمک به توسعه و اعتلای کشور در تمامی بخش ها باید در دستور کار مدیران و مسئولان حوزه آموزش عالی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: امروز اقتدار علمی جمهوری اسلامی ایران به سطحی رسیده است که دشمن از تمامی توطئه های خود بر علیه نظام اسلامی استفاده می کند و این مهم نشان می دهد که ما باید با تلاش و جدیت بیشتری در راستای ارتقاء این موقعیت برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تبدیل علم به فناوری و تکنولوژی را یکی از نیازهای اصلی در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: اگر این مهم به خوبی در کشور اجرایی و عملیاتی شود در نتیجه می توان ضعف های کنونی کشور را در بخش های مختلف به خوبی پوشش داد و به همین دلیل نقش دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه بسیار با اهمیت است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حساس ترین مقطع به داد حوزه آموزش عالی کشور رسید، گفت: مشارکت دادن مردم در راستای توسعه آموزش عالی یکی از بهترین سیاست های اعمال شده در راستای راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی بود.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز در بعضی از استان ها از جمله کردستان به شرایطی رسیده است که از مراکز دولتی دانشگاهی نیز پیشی گرفته و این مهم نشان می دهد که این مرکز آموزش عالی ظرفیت های خوبی را در اختیار دارد و باید از تمامی ظرفیت های این بخش بهره برداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار توسعه فعالیت های دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی نیز به توسعه خوبی دست پیدا کرده است و امروز هم سهم زیادی را در این بخش بر عهده دارد.

وی توسعه تحصیلات تکمیلی را یکی از نیازهای اصلی در استان کردستان عنوان کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی در کردستان پیشگام باشد و به همین دلیل باید در این زمینه اقدامات بهتری در دستور کار مسئولان و متولیان این بخش قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی پژوهش محوری را یکی از نیازهای اصلی در استان کردستان عنوان کرد و گفت: کردستان در تمامی بخش ها دارای ظرفیت های خوبی است که باید از تمامی این ظرفیت ها با هدف خدمت بهتر به مردم استفاده شود.

در این دیدار که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری رئیس دانشگاه آزاد کشور، دكتر رهنما معاون برنامه ريزي رئيس دانشگاه آزاد كشور كشور، معاون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شماری از اعضای هیئت رئیسه این واحد آموزش عالی حضور داشتند.