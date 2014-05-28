موزه فرش گنبدکاووس اولین موزه تخصصی فرش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا کارگر شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت، افزود: اولین و قدیمی ترین موزه فرش کشور در تهران و در سال 1356 افتتاح شد ، موزه آستان قدس رضوی هم که محل نگهداری فرش های هدیه شده به بارگاه امام رضا (ع) است 2 سال پیش افتتاح شد، اما موزه فرش گنبدکاووس به عنوان سومین موزه کشور اولین موزه تخصص فرش در کشور است.

وی با بیان این که فراموشی انسان ها ممکن است تاریخ یک مملکت را به فراموشی بسپارد، گفت: تاثیر موزه ها حفظ فرهنگ و تاریخ یک ملت است، و انتقال آثار نهفته در تاریخ و پیام این آثار به نسل های بعد از رمزهای موفقیت یک موزه است.

وی بیان کرد: موزه از عوامل مهم در توسعه پایدار یک سرزمین هستند لذا مسئولان باید توجه ویژه ای به آن ها داشته باشند و از سویی مردم هم باید نگاه ویژه ای به موزه ها داشته باشند.

کارگر تاکید کرد: موزه فرش، سنبل پر ارزش فرش ترکمن است و فرش خواستگاه دیرینه دارد، افتتاح موزه بر عکس افتتاح سایر کارها پایان کار نیست بلکه آغاز کار است که می توان آن را گسترش داد.

وی با بیان این که انشالله این 25 قطعه فرش به 250 قطعه افزایش یابد تصریح کرد: بنده پیشنهادم این است به پاسداشت زمان مرحوم استاد نیازی، موزه این استاد افتتاح شود.

وی با بیان این که ترکمن ها با مراسمات مختلف انواع نان های مختلف می پزند، ادامه داد: در خصوص پیشنهاد فرماندار برای اختصاص 7 هکتار به عنوان پارک موزه استقبال می کنیم و هر گاه جایی در تک تک مشارکت وجود داشته باشد احساس نیاز نیز به وجود خواهد آمد.

وی باتاکید برضرورت توجه بیشتر موزه ها از سوی مردم، تصریح کرد: افتتاح موزه ها برخلاف پروژه های عمرانی پایان کار یک موزه نیست بلکه آغاز راهی است که مردم باید با اهدای آثار فرهنگی و تاریخی گذشتگان خود به آن علاوه بر توسعه و گسترش موزه ها، این آثار را بعنوان امانت به نسل آینده منتقل نمایند.

دکتر کارگر افزود: که لازم است ابعاد مختلف فرش ترکمن به دیگران معرفی شود ضمن اینکه تنوع قومی و مذهبی گنبدکاووس می طلبد موزه های مختلف دراین شهرستان راه اندازی شود.

