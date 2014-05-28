روز پنجشنبه در کرمانشاه تعطیل عمومی اعلام شد

جعفر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکر آیت الله مرحوم زرندی صبح فردا راس ساعت 9 صبح از مقابل مسجد آیت الله بروجردی شهر کرمانشاه به سمت مسجد جامع تشییع خواهد شد.

وی ادامه داد: پیکر این عالم مجاهد بلافاصله پس از تشییع از مقابل مسجد جامع به حوزه علمیه امام خمینی (ره) منتقل و همانجا به خاک سپرده خواهد شد و خودروهای سبک و سنگین برای انتقال عموم مردم عالم دوست کرمانشاه از مسجد جامع به حوزه حضرت امام (ره) مهیا شده است.

مشاور عالی استاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری کرمانشاه همچنین از برگزاری مراسم ختم اصلی از ساعت 16 تا 18 در عصر فردا پنج شنبه خبر داد.

همتی همچنین اعلام کرد که روز پنج شنبه سراسر استان کرمانشاه به استثنای مدارس و مراکز آموزشی که امتحان آها اعلام شده است، مراکز خدمات پزشکی و آنشنشانی ها و مراکز خدمات عمومی جهت شرکت در مراسم تعطیل خواهد بود.

وی در پایان از همه مردم استان کرمانشاه خواست که برای ارج نهادن به بیش از نیم قرن خدمات این عالم عامل در مراسم تشییع و ختم وی حضور گسترده داشته باشند.

روز دوشنبه آیت الله محمدحسین زرندی امام جمعه سابق و نیز نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

براساس این گزارش، مرحوم آیت الله زرندی به حکم امام خمینی (ره) در سال 63 بعد از شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه منصوب شده بود و این مسئولیت را تا سال 86 برعهده داشت.

آیت الله زرندی در دوره های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماینده مردم کرمانشاه در این مجلس حضور داشت.