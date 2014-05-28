شبکه جهانی ولایت به حوزه علمیه و جهان اسلام تعلق دارد/ تأثیر رسانه از گلوله بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، شامگاه سه شنبه در مراسم چهارمین سالگرد افتتاح شبکه جهانی ولایت که در مدرسه امیرالمؤمین(ع) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: دراین دوره باید قدم جای قدمهای قرآن کریم بگذاریم و در مسیر مبارزات فکری وارد شویم.
وی با بیان اینکه باید از رسانههای زمان استفاده کنیم، افزود: پیامبران از رسانهها استفاده میکردند و در واقع رسانهها شمشیر دولبهای هستند که در عین حالی که می توانند فساد و تباهی را به همراه داشته باشند میتوانند وسیله اصلاح باشند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، عنوان کرد: حوزههای علمیه قم و نجف در راستای استفاده از رسانههای مدرن و به روز ، بیدار هستند و از آخرین ابزار زمان در انتقال پیام اسلام استفاده میکنند و نمیگذارند این ابزار تنها در اختیار عدهای خاص باشد.
وی با بیان اینکه خداوند را شاکریم که شبکه جهانی ولایت را توانستیم در قم تأسیس کنیم، افزود: سهم ما در راه اندازی این شبکه بسیار کم است و در حقیقت سهم اصلی از آن برنامه ریزان، دست اندرکاران و طلاب و روحانیونی هستند که در این عرصه فعالیت میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه عصر ما عصر رسانه است، افزود: امروز عرصه مبارزه نظامی کمتر از عرصه جنگ رسانهها است و در واقع آنچه که از یک رسانه بیرون میآید تاثیراتش از یک گلوله بیشتر است.
سخنان رسانههای تکفیری مخاطب کمی دارد
وی عنوان کرد: امروز متاسفانه تعدادی از رسانههای جهان اسلام در اختیار تکفیریهای وهابی قرار گرفته که امروز جهان آنان را به خشونت و جنایت و بیرحمی میشناسند و سخنان آنها مخاطب کمی دارد.
مرجع تقلید شیعیان جهان، افزود: در مقابل مکتب اهل بیت(ع)، دنبال وحدت، مودت و رحمت است و همواره با منطق صحبت میکند و اجازه نمیدهد به مقدسات سایر ادیان و گروههای دینی توهینی شود چرا که توهین برای افرادی است که از منطق به دور هستند.
وی ادامه داد: وقتی منطق نباشد دشمنان به زور توهین متوسل خواهند شد و ما به توهینها اعتنایی نمیکنیم.
آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: شبکه جهانی ولایت در حال رشد است و ممکن است در این سالهای دارای مشکلات و کمبودهایی باشد که از همه علمای اهل تسنن و شیعه انتظار داریم این نقایص را به ما گوشزد کنند.
وی تصریح کرد: شبکه جهانی ولایت به تمام حوزههای علمیه و جهان تشییع تعلق دارد و منحصر به فرد خاصی نیست.
در شبکه جهانی ولایت اجازه اهانتی به مقدسات سایرین را نمیدهیم
استاد برجسته حوزه علمیه قم، تاکید کرد: ما در شبکه جهانی ولایت اجازه نخواهیم داد هیچ گونه توهین و اهانتی به مقدسات سایرین صورت گیرد و همه دانشمندان جهان اسلام باید این شبکه را از آن خود بدانند.
وی با بیان اینکه حسن شبکه جهانی ولایت آن است که به اقیانوس حوزه علمیه متصل است، افزود: هیچ شبکهای در دنیا چنین امتیازی ندارد و این شبکه باید اعتماد مردم را جلب کند و این اعتماد نیز با ارتباط مستمر با حوزه علمیه امکان پذیر خواهد بود.
آیت الله مکارم با بیان اینکه در روایات داریم از قم پیام اسلام به جهان منعکس و منتشر میشود، تأکید کرد: شبکه جهانی ولایت باید به زبانهای دیگر از جمله عربی، انگلیسی برنامههایی پخش کند تا از این طریق معارف مکتب اهل بیت(ع) به همه جای دنیا برسد.
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