رسانه ها برای پیشرفت ورزش تنیس گیلان بیشتر تلاش کنند

فرامرز ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنیس از ورزش های مفرح و زیبا در جهان ورزش امروز و دارای طرفداران بی شماری است.

وی اظهارداشت: ورزش تنیس به خوبی در جامعه معرفی نشده است اغلب مردم این رشته ورزشی را با ورزش های راکتی دیگر مثل پینگ پنگ، بدمینتون و غیره اشتباه می گیرند.

رئیس هیئت تنیس گیلان با بیان اینکه ورزش تنیس نخستین ورزش راکتی دنیا است، گفت: تمامی ورزش های راکتی دنیا نشات گرفته از ورزش تنیس هستند.

وی در ادامه ورزش تنیس را نماد کمال، فرهنگ و ادب معرفی کرد و افزود: پیشرفت ورزش تنیس در استان و حتی کشور نیازمند تلاش مضاعف رسانه های ارتباط جمعی است.

ثابت در پاسخ به این پرسش که " آیا ورزش تنیس فقط برای متمولان جامعه است "، اظهارداشت: متاسفانه این فرهنگ باید در جامعه تصحیح شود چرا ورزش تنیس برای همه گروه ها و اقشار است.

وی گفت: تنها زمین اختصاصی هیئت تنیس استان در مجموعه ورزشی شش هزار نفری شهدای رشت در دولت دهم به بهره برداری رسید.

رئیس هیئت تنیس گیلان ورزشکاران سازمان یافته این هیئت را 300 نفر اعلام کرد و افزود: جامعه آماری تنیس استان همواره باید پایدار و رو به بهبود باشد.

وی تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم 16 قطعه زمین تنیس در سطح استان طرح ریزی شدکه دو قطعه آماده و بقیه بصورت نیمه کاره رها شده اند.

ثابت بیان داشت: بیس بیشتر زمین ها تنیس شهرستان های استان مشکل دارد و بصورت شرق و غرب است.

وی اذعان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور جهت زمین بازی با توپ باید بصورت شمال - جنوب باشد.

رئیس هیئت تنیس گیلان یادآورشد: رشته تنیس یک رشته پردرآمد در جهان ورزش امروز است.