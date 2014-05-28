رسانه ملی بهترین ابزار برای ترویج فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه درآیین گشایش هجدهمین جشنواره ملی تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها گفت : دین اسلام جامع‌ترین ادیان است که قوانینش منطبق بر فطرت آدمیان است، دینی جهانی که مخصوص جزیره العرب نیست و برای همیشه ناسخ تمام ادیان و تا روز قیامت دین واحد بشریت است.

وی ادامه داد : باید مزایای دین اسلام به عنوان دینی جاویدان از طریقه رسانه در جهان تبیین شود و حقایق، معارف و چهره رسول گرامی اسلام(ص) به ملت ها معرفی شود که از این طریق می توان سیاست دشمنان که تلاش دارند چهره پیامبر را به عنوان آغازگر جنگ ها معرفی کنند را نقش بر آب کرده و آن پیامبر پاکی و رحمت را به عنوان مظهر رافت الهی معرفی کرد.

آیت الله شبستری با اشاره به وظیفه بسیار سنگین متولیان فرهنگی در این زمان گفت : تمام متولیان فرهنگی کشور وظیفه دارند در این مقوله خطیر وارد صحنه شوند و سهم صدا و سیما که مؤثرترین و مهم‌ترین وسیله و عامل تبیین معارف و حقایق است، به ویژه در شرایط فعلی جامعه بیشتر از همه به چشم می خورد.

وی افزود: در هر عصری لازم است با استفاده از فناوری های آن دوره دین کامل و بهترین برنامه آسمانی به مردم جهان معرفی شود و رسانه ملی وسیله و ابزاری برای تحقق این هدف است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: دشمنان قسم خورده اسلام تهاجم و جنگ فرهنگی علیه اسلام را آغاز کرده اند و از طرف دیگر جنبش بیداری اسلامی آغاز شده و ملت‌ها به دنبال اسلام ناب هستند و در این شرایط وظیفه صدا و سیما مهم تر می نماید.

وی با اشاره به ضرورت تلاش بیشتر صدا و سیما در راستای فرهنگی گفت: اقدامات قابل تقدیری توسط مسوولان صدا و سیما در عرصه های فرهنگی انجام شده ولی شرایط به گونه ای است که همت بالاتر و والاتری باید به کار گرفته شود.

آیت الله شبستری ادامه داد: در بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری رسانه‌ای باید ملاک‌های اعتقادی و ارزشی مورد توجه قرار گیرد و تمام ابعاد تولید محصولات فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مبادا نقطه ضعفی به وجود آید و در آینده مسئله‌ساز شود.

