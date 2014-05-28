کلید معمای جنایت در یک فیلم/ دادستان جان من و همسرم را نجات دهد

زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انگیزه اصلی این جنایت یک قطعه زمین 61 متری بود که طی چند سال گذشته در این رابطه چندین بار اقدام به طرح شکایت کرده بودیم.

وی افزود: در این مدت برخی از آراء به نفع ما و برخی نیز به نفع طرف دیگر پرونده صادر شد. یک شب نیز در خانه ما را تخریب کردند که شکایت ما در این خصوص به جایی نرسید. برادرانم از این موضوع خسته شده و نمی دانم چرا تصمیم به این کار هولناک گرفتند. البته آنها قبل از اجرای نقشه شان در یک فیلم ضبط شده به تشریح انگیزه خود پرداختند.

زنگنه خاطرنشان کرد: هم اکنون این فیلم در اختیار من است و حاضرم آن را به مقامات انتظامی و قضایی تحویل دهم. پس از این جنایت به دلیل اینکه در آن شهرستان امنیت جانی نداشتم به تهران آمدم و در دیداری با دادستان کل کشور به تشریح پرونده پرداخته و از وی برای تامین امنیت جانی خود درخواست کمک کردم.

وی تاکید کرد: خانواده مقتولین قصد دارند مرا به رامهرمز کشانده و در آنجا برای انتقام گیری نقشه قتلم را اجرا کنند. اگر در این پرونده اتهامی داشته باشم حاضرم در یک دادگاه در شهر تهران محاکمه شده و جوابگوی اتهاماتم باشم؛ این در حالی است که در ماجرای قتل ها من هیچ نقشی نداشتم.

زنگنه افزود: در حال حاضر همراه همسرم در شهر تهران آواره هستم و از دادستان کل کشور می خواهم قبل از اینکه اتفاقی ناگوار برای من و همسرم رخ دهد برای تامین جانی ما اقدام کنند.

بر اساس این گزارش صبح روز دوشنبه دو مرد موتورسوار در شهرستان رامهرمز به دلیل اختلافات ملکی اقدام به تیراندازی به سوی طرفین درگیری خود کرده که در جریان این تیراندازی 5 نفر کشته شدند. 2 برادر تیرانداز نیز در جریان تعقیب و گریز با پلیس با شلیک ماموران جان خود را از دست دادند.

در حالیکه عاملان این جنایت کشته شده اند، فیلم ضبط شده از سوی آنها تنها کلید پلیس برای حل معمای این جنایت است