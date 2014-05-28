امام جمعه قزوین درگذشت آیت الله زرندی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگز اری مهر، در اطلاعیه آیت الله باریک بین آمده است: ضایعۀ تأسف انگیز رحلت عالم جلیل القدر، روحانی مبارز و نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان کرمانشاه مرحوم مغفور آیت الله حاج شیخ حسین معصومی زرندی(رضوان الله علیه) را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم (ارواحنا له الفداء)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) عموم مردم شریف و غیور استان کرمانشاه و بیت مکرم به ویژه فرزندان محترم آن فقید سعید صمیمانه تسلیت و تعزیت می گویم.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: آن روحانی بزرگوار و مُهذّب که از یاران و شاگردان برجسته و ممتاز امام راحل عظیم الشان محسوب می شد، عمر شریف خود را در تعلیم و تعلم علوم آل محمد(ص)، مبارزه با رژیم طاغوت پهلوی، ارشاد و هدایت مردم و تربیت شاگردان مبرّز سپری کرد و سالیان طولانی در سنگر امامت جمعه کرمانشاه و نیابت امام و ولی فقیه و نمایندگی مردم انقلابی آن دیار پرافتخار در مجلس خبرگان منشاء و مصدر خدمات ارزنده و ماندگاری شد و نیز نقش مؤثر و ارزشمند ایشان در تقویت روحیه رزمندگان اسلام در دوران هشت ساله دفاع مقدس هرگز از یادها فراموش نخواهد شد.



در اطلاعیه تسلیت آیت الله باریک بین از خداوند سبحان رحمت و رضوان الهی برای نماینده مرحوم مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و صبر و حسن عاقبت برای بازماندگان مسئلت شده است.



