شبکه جهانی ولایت بر پایه استدلال به دنبال ارتقای سطح اعتقادات شیعیان است

یه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجم الدین طبسی، شامگاه سه شنبه در مراسم چهارمین سالگرد افتتاح شبکه جهانی ولایت که در مدرسه امیرالمومنین(ع) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: شبکه جهانی ولایت امروز جای خود را در جهان اسلام باز کرده است و هر کجا که میرویم جز تمجید و تعریف از فعالیتهایی این شبکه چیزی نمیشنویم.
وی با بیان اینکه امروز شبکه جهانی ولایت در برابر هجمههای سنگین بدخواهان و تبلیغات شبانه روزی آنها علیه مکتب اهل بیت(ع) ایستاده است افزود: شبکه جهانی اهل بیت(ع) توانسته در برابر شبهاتی که دشمنان وارد میکنند بایستد و اعتقادات شیعیان را تقویت کند.
آیت الله طبسی، عنوان کرد: از شهر مقدس قم و حوزههای علمیه نیز چنین انتظاری میرود تا در این عرصه به انتشار معارف اهل بیت(ع) بپردازد و بسیاری از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در این زمینه شبانه روزی فعالیت میکنند.
هدف شبکه ولایت بالا بردن سطح اعتقادات پیروان مکتب اهل بیت(ع) است
وی افزود: با وجود همه فعالیتهایی که در این شبکه صورت میگیرد ممکن است اشتباهاتی نیز وجود داشته باشد که قطعا از روی عمد نیست و تنها هدف شبکه جهانی ولایت بالا بردن سطح فرهنگی و اعتقادی پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.
مدیر شبکه جهانی ولایت ابراز داشت: علمای اهل تسنن نیز از برنامههای شبکه جهانی ولایت استقبال میکنند و از اینکه این شبکه تنها بر پایه استدلال و منطق و به دور از بیان هرگونه توهین به مقدسات دیگران، برنامههای خود را پخش میکند تقدیر کردهاند.
آیت الله طبسی، ادامه داد: امیدواریم زمان پخش برنامههای شبکه جهانی ولایت افزایش یابد و از این طریق موقعیت و جایگاه شبکههای متعددو معاند وهابی مورد تضعیف و تزلزل قرار گیرد.
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