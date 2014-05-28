نخستین مشکل ورزش تنیس گیلان نداشتن زمین است

سعید بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 10 تا 15 سال اخیر رشته تنیس در استان مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان به ویژه شهر رشت با سابقه غنی و کهن فرهنگی از نداشتن زمین ورزش تنیس به شدت رنج می برد.

این کارشناس رشته تنیس گفت: برای میزبان شدن یک شهر در مسابقات کشوری جوانان و نوجوانان این رشته ورزشی حداقل نیاز به چهار قطعه زمین است بنابراین گیلان به ویژه شهر رشت از این زیر ساخت بی بهره است.

وی افزود: دو قطعه زمین تنیس خیلی خوب در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت احداث شده بود که مسئولان طی سالیان گذشته این زمین را به هیئت شطرنج استان واگذار کردند که مایه تاسف است.

بهزادی در ادامه از مسئولان استان خواستار حمایت جدی و همه جانبه از ورزش تنیس شد.

وی با بیان اینکه همه باید برای رشد و تعالی رشته تنیس در استان تلاش کنند، افزود: گیلان جوانان مستعد زیادی در تمامی رشته های ورزشی به ویژه تنیس دارد.

این کارشناس ورزشی بر لزوم توسعه تنیس ساحلی در استان تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به سواحل خوبی که در گیلان وجود دارد این ورزش می تواند خیلی موثر و مفرح باشد.