89 درصد از فعالیت های سواد آموزی در اردبیل برون سپاری شده است

صابر سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مقدار توسط بخش خصوصی اجرا شده و با هدف جلب مشارکت این بخش روند افزایش آن ادامه خواهد یافت.

وی با یادآوری انجام 41 درصدی فعالیت های سواد آموزی در روستاها در سال گذشته، اضافه کرد: طرح های سواد آموزی متناسب با نیاز جوامع هدف اجرا می شود.

به گفته سپهری بالغ بر هفت هزار نفر سواد‌آموز در دوره های مختلف سواد آموزی تحت پوشش است که در سال جاری نیز متناسب با حجم ابلاغی نسبت به افزایش آن اقدام خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان عنوان کرد: ایجاد بخش ویژه نوسوادان در کتابخانه های عمومی استان، تشریح و توجیه برنامه های سواد‌آموزی در جلسات مدیران مدارس و طرح باسواد کردن اولیای بی سواد دانش آموزان از جمله سیاست های سال جاری در امر سواد آموزی است.

سپهری معتقد است ریشه کن کردن بی سوادی نیازمند فرهنگ سازی و جلب مشارکت عموم مردم به ویژه افراد مرتبط با اشخاص بی سواد است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش حمایت لازم را از افرادی که متقبل سواد‌آموزی فرد دیگری می شوند، بر عهده گرفته است، بیان کرد: به ویژه مشارکت در این امر مهم از سوی اولیای مدارس، مربیان و مدیران و دانش آموزان و دانشجویان انتظار می رود.