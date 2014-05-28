کلید اقتصاد متکی بر دانش در آذربایجان شرقی زده شد/ جای خالی فناوران خارجی در نمایشگاه فناوری های پیشرفته تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در حالی پس از یک دهه وقفه برای دومین بار در کلانشهر تبریز برگزار می شود که دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین شرکت های دانش بنیان بار دیگر گردهم آمده و کلید ارتباط صنعت با دانشگاه و همچنین کلید اقتصاد متکی بر علم و فناوری و همچنین دانش محور در آذربایجان شرقی زده شود.

این روزها که دولت یازدهم با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده، برگزاری این چنین نمایشگاهی، گامی محکم در راستای رسیدن اهداف اقتصاد مقاومتی که به نظر می رسد آذربایجان شرقی اولین گام در کشور را برداشته است.

اکنون به نظر می رسد توجه ویژه این دولت به ایده و طرح های نو و خلاقانه جوانان، موجب تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها می شود و اختراعاتی که در چندین سال گذشته در طاقچه ی خانه مخترعان و مبتکران خاک می خورد روانه بازار شده و ضمن توجه به نخبگان کشور، شاهد افزایش ثروت ملی خواهیم شد.

اما با این حال، جای خالی صنعتگران و فناوران خارجی بیش از پیش در دومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز به چشم می خورد چرا که مخترعان و نخبگان کشور نباید تنها بر بازار داخلی اتکفا کنند بلکه توجه به نیاز و بازار جهانی اصل مهمی است که در سال های گذشته مورد غفلت واقع شده بود.

اشتغال زایی و کارآفرینی زیر سایه توجه به شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاهی در سطح استان، گام بزرگی در راستای حرکت به سوی اقتصاد دانش محور، اقتصاد مقاومتی و همچنین دانش بنیان است که امیدواریم این نمایشگاه ها در همه استان های کشور برگزار شود چراکه فرصت مناسبی برای نخبه پروری است.

وی افزود : اهمیت به شرکت های دانش بنیان موجب اشتغال زایی و کار آفرینی می شود و همچنین در راستای توسعه و رشد اقتصاد نقش کلیدی و کاربردی ایفا می کند.

محمدتقی پاکزاد در ادامه با بیان اینکه مراکز علمی و پژوهشی نیز سهم اساسی در جهت رشد اقتصاد کشور ایفا می کنند، گفت : امیدواریم کشور با تکیه بر علم و فناوری، شاهد رشد پایه های اقتصادی باشد.

این نمایشگاه با 570 طرح ابتکارانه و نوآوری داخلی در نمایشگاه بین المللی تبریز درحال برگزاری است که کشورهای همسایه و خاورمیانه را مورد هدف قرار داده است، اما آنچه بنظر می رسد، حضور شرکت های خارجی به عنوان غرفه های بین المللی می توانست بر اهمیت این نمایشگاه بافزاید.

فناوران کشور باید بازار جهانی را مدنظر بگیرند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور صنعتگران و فناوران خارجی در چنین نمایشگاه هایی الزامی است چراکه فناوران و نوآوران کشور باید بر تحولات بازار جهانی آشنا باشند و در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی افزود: رقابت نباید تنها میان نخبگان کشورمان باشد چرا که در آن صورت تنها می توانند در بازار داخلی خودی نشان ندهد بلکه باید با رقبای خارجی خود نیز آشنا باشند؛ در این صورت می توانند موفقیت هایی در بازار جهانی به دست آورند.

وی افزود: همچنین بسترهای لازم برای مخترعان و کار آفرينان در کشور بيش از پيش بايد فراهم شود تا اين افراد بتوانند بدون دغدغه به فعاليت های علمي خود بپردازند.

مسعود پزشکيان در ادامه اظهار داشت: وظيفه مسئولان و نمايندگان مردم فراهم سازی بستر برای جوانان است چرا که اين جوانان هستند که آينده کشور را خواهند ساخت.

پلی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد

فرماندار شهرستان اسکو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری چنین نمایشگاهی اظهار داشت: فناوران و مبتکران در سطوح مختلف تولید اختراع و نوآوری همواره با مشکلات مالی مواجه هستند که این مسئله موجب شده اختراعات و ابتکارتشان در گوشه آزمایشگاه ها و کتابخانه ها بلا استفاده باقی بماند.

وی افزود: از سوی دیگر صنعتگران و سرمایه گذاران از وجود چنین فناوری هایی در کشور بی خبرند که دولت تدبیر و امید با برگزاری چنین نمایشگاه هایی نخبگان و تولیدکنندگان را گردهم آورده و با علم روز آشنا می کند که امیدواریم این فناوری ها به تولید منجر شده و علاوه بر اشتغال نخبگان، در جامعه کارآفرینی کند.

مرتضی علیخوانی در ادامه با بیان اینکه پلی بین صنعت و دانشگاه در کشور وجود ندارد، افزود: با اینکه دفاتری با عنوان پیوند علم و صنعت در کشور مشغول فعالیت هستند ولی آنچنان که باید نتوانستند پلی میان علم و صنعت ایجاد کنند که دولت یازدهم در حال اجرای این طرح است و امیدواریم با ارتباط نخبگان و تولیدکنندگان شاهد پیشرفت و افزایش تولید در کشور باشیم.

وی همچنین ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه این امکان را به نخبگان می دهد که توانمندی های خود به نمایش بگذارند و از سوی دیگر با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به راحتی در ارتباط باشند.

تجار ترک در خصوص نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته چه می گویند؟

با اینکه غرفه هایی با عنوان مبتکران و فناوران خارجی در این نمایشگاه دیده نمی شود ولی با این حال برخی از سرمایه گذاران ترکیه ای از این نمایشگاه بازدید کردند؛ البته جذب سرمایه گذاری های دانش بینیان یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود.

یک فعال اقتصادی ترکیه با بیان اینکه دانشگاه های ترکيه آماده هرگونه همکاری با مراکز علمی ايران هستند، افزود: فناوری های دانشمندان ايرانی در جای خود بسيار شگفت انگيز است و تلاش نخبگان و به خصوص دانشجويان دانشگاه های اين منطقه باورنکردنی است.

علی شهسوار اوغلو در ادامه افزود: برخی از اين علوم به خصوص در زمينه ساخت توربين به درد صنايع ترکيه ای نيز می خورد و اميدواريم بتوانيم با ايجاد پل مناسب ميان مسئولان دو کشور از اين فناوری ها در صنايع ترکيه ای نيز بهره ببزيم.

اسرافيل گوزی، یک تاجر دیگر ترکیه نیز در بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: دانشگاه های تبريز جزو بهترين و صنعتی ترين دانشگاه های ايران محسوب می شوند که ابتکارات و فناوری های زيادی داشته اند که به همين دليل اميدواريم روسای اين دانشگاه ها به ايجاد همکاری با ترکيه مبادرت داشته باشند.

برگزاری کارگاه های آموزشی ارزش گذاری فناوری، تبدیل ایده به محصول، نشست تخصصی نانوفناوری در صنعت، نحوه ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و چندین نشست دیگر در حاشیه برگزاری این نمایشگاه برگزار می شود تا شاید بستر برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار ایجاد شود.

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گزارش از شاهین بدرحیدری

عکس: کمال شایگان