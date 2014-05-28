خیرین در زمینه رفع کمبود فضاهای قرآنی ورود پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح عصر سه‌شنبه در آیین تجلیل از خیران قرآنی گفت: ترویج فرهنگ قرآنی یکی از ضروریات جامعه امروز است و همگان بر این موضوع واقفند که چنانچه فرامین الهی در جامعه پیاده شود از بروز بسیاری مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود.

وی گفت: باید اقدامات در عرصه قرآنی بیشتر شده و مراکز قرآنی با توجه به نیاز افراد افزایش پیدا کند که براین اساس و با یاری خیرین تعداد مراکز قرآنی استان طی سه سال آینده، دو برابر خواهد شد.

فلاح تعداد قرآن آموزان استان کرمان را 80 هزار نفر عنوان کرد و اذعان داشت: این امر باعث تشویق بیشتر جوانان برای گرایش به سمت قرآن شده و تعداد قرآن آموزان نیز افزایش چشمگیری پیدا می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: در حال حاضر 200 مرکز قرآنی در این استان در حال فعالیت بوده و در راستای ترویج فرهنگ قرآنی تلاش می کنند.

وی گفت: در جامعه اسلامی نباید با مشکل کمبود فضاهای قرآنی مواجه باشیم و برای رفع مشکلات این حوزه مردم و مسئولین باید در کنار یکدیگر تلاش کنند.

فلاح ابراز داشت: از خیرین می خواهیم برای رفع مشکلات کمبود فضاهای قرآنی حضوری پررنگتر داشته باشند.