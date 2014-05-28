200 خانواده نیازمند در قزوین تحت پوشش موقوفه محمدحسین خزانه قرار دارند

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در حاشیه اهداء جهیزیه به 25 زوج نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری بیش از400 میلیون تومان برای تأمین 100 جهیزیه به نوعروسان نیازمند اختصاص یافته که در مرحله نخست 25 مورد جهیزیه به نوعروسان اهداء شده است.

نوروزی بیان کرد: نیات موقوفه خیرات و مبرات بوده و عواید حاصل از آن در امور خیریه هز ینه می‌شود که عمده فعالیت موقوفه محمد حسین خزانه در حوزه خدماتی است.

وی افزود: در حال حاضر 200 خانواده نیازمند در این منطقه شناسایی شده و زیر پوشش موقوفه قرار دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: برای این افراد به عنوان مددجوی زیرپوشش موقوفه، کد شناسایی صادر شده و بخش زیادی از درآمد موقوفه برای تأمین هزینه‌های آنها مصرف می‌شود.

نوروزی بیان کرد: یکی از اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین که اعتبار آن بیشتر از محل درآمد موقوفه حاج محمدحسین خزانه تأمین می‌شود، اعطای جهیزیه به نوعروسان نیازمند است.

وی عنوان کرد: در این راستا هرساله 100 زوج جوان که به لحاظ مالی از تمکن کافی برخوردار نیستند، شناسایی شده و کالاهایی به عنوان جهیزیه به آنان اهدا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و کمک به جوانان نیازمندی که دغدغه‌های اصلی آنان تأمین جهیزیه است، انجام می‌شود.

نوروزی گفت: اهدای جهیزیه مدت چهار سال است که در استان قزوین انجام می شود و اعتبار مورد نیاز برای این کار خداپسندانه از محل درآمد حاصل از موقوفه حاج محمدحسین خزانه تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: هر ساله تعداد 100 جهیزیه در چهار نوبت و در هر نوبت 25 مورد جهیزیه به نوعروسان اعطا می‌شود که در سال جاری اقلامی از قبیل فرش، یخچال فریزر، اجاق گاز و ظروف تفلون در قالب جهیزیه اعطا شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: در عید مبعث نخستین مرحله اهدای جهیزیه به نوعروسان در مراسمی انجام شد.

نوروزی اظهارداشت: برای تامین هر جهیزیه چهار میلیون تومان درنظر گرفته شده است که سال گذشته نیز تعداد100 فقره جهیزیه در چهار مرحله به 100 زوج جوان شامل یخچال، اجاق گاز، فرش و بخاری گازی اهدا شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز با 350 میلیون تومان اعتبار برای هر جهیزیه سه میلیون و500 هزار تومان هزینه شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: با توجه به افزایش درآمد موقوفه حاج محمد حسین خزانه، اقلامی که در قالب جهیزیه پرداخت شده از کیفیت بالایی برخوردار است.

نوروزی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی دفتر موقوفه حاج محمدحسین خزانه یادآور شد: ساخت مرکز دیالیز در شهرستان البرز مهمترین پروژه عمرانی در دست اقدام این موقوفه است که تاکنون زمین آن شناسایی شده و در مرحله دریافت مجوز از شهرداری برای آغاز عملیات عمرانی قرار دارد.