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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۹

کیخا فرزانه بیان داشت:

14 ورزشکار از سیستان و بلوچستان در رقابت‌های بومی و محلی کشور شرکت کردند

14 ورزشکار از سیستان و بلوچستان در رقابت‌های بومی و محلی کشور شرکت کردند

زاهدان-خبرگزاری مهر: رییس هیت ورزش‌های بومی و محلی سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 14 ورزشکار از این استان در رقابت‌های بومی و محلی کشور حضور دارند.

عبدالعلی کیخا فرزانه در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور شرکت در رقابت‌های بومی و محلی که در استان سمنان برگزار شد تعداد 14 ورزشکار از سیستان و بلوچستان شرکت کردند.

وی افزود: این رقابت ها به مناسبت سالروز مبعث رسول اکرم(ص) و به مدت دو روز در شهرستان گرمسار در استان سمنان برگزار شد.

وی بیان داشت: در این رقابت ها تیم های سیستان وبلوچستان، اردبیل، هرمزگان، خراسان شمالی و سمنان در رشته‌های مختلف بومی و محلی به مصاف یکدیگر رفتند.

وی ادامه داد: تعداد 110 ورزشکار به صورت سازمان یافته عضو هیت بازی های بومی و محلی استان هستند که در رشته‌های کشتی کج گردان، کبدی، هفت سنگ، نشانه زنی، طناب کشی و دان پلان فعالیت دارند.

کیخا فرزانه اظهار داشت: سیستان و بلوچستان تاکنون مقام های قابل توجهی در رقابت های کشور  داشته است که می‌توان به رتبه نخست کشور در سال 91 و مقام سوم رقابت هفت سنگ جنوب شرق کشور اشاره کرد.

کد مطلب 2300210

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