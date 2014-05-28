سردار رضاییان رئیس پلیس جدید امنیت کشور/ سردار رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز در ستاد نیروی انتظامی برگزار شد. بر اساس حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات امنیت جانشین سردار رادان در سمت جانشینی فرمانده نیروی انتظامی شد و سردار رادان نیز با حفظ جایگاه و مزایا به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی منصوب شد.

این در حالی است که سردار غلامرضا رضاییان جانشین پلیس اطلاعات و امنیت به عنوان رئیس پلیس جدید اطلاعات و امنیت منصوب شد.

همچنین سرهنگ پرویز آهی به عنوان فرمانده پشتیبانی قرارگاه ستاد ناجا منصوب شد.