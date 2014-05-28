5 دانشگاه ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهان حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پروژه رتبه بندی U-Multirank ، حاصل همکاری بین چندین سازمان از جمله موسسه علوم و فناوری دانشگاه لایدن (هلند)، و مرکز توسعه آموزش عالی در آلمان و بخش کتاب سنجی دانشگاه لایدن، به منظور توسعه یک نظام رتبه بندی چند بعدی تهیه و ارائه شده است.

وی افزود: برای اولین بار نتایج این رتبه بندی، که بیش از 850 دانشگاه و موسسه آموزش عالی از 74 کشور در سطح جهان را در بر می گیرد، منتشر شده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: این رتبه بندی یک ابزار جدید و شفاف بین المللی است که چند بعدی، چند سطحی و کاربر محور است و به دلیل این ویژگی ها با سایر نظام های رتبه بندی آموزش عالی موجود متفاوت است و پاسخگوی نیاز مخاطبان و ذینفعان مختلف آموزش عالی از جمله اساتید، دانشجویان، مدیران، سیاست گذاران در سطوح مختلف، حمایت کنندگان مالی، رهبران تجاری، پژوهشگران و عموم مردم است.

مهراد گفت: هدف از این پروژه، توسعه یک نظام رتبه بندی با در نظر گرفتن همه ابعاد و طبیعت ناهمگون دانشگاه های جهان است. این پروژه نه فقط با تمرکز بر پژوهش بلکه به ارزیابی دانشگاه ها در 5 حوزه آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه ای و بین المللی سازی می پردازد که شامل یک رتبه بندی چند بعدی و 4 رتبه بندی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، کسب و کار و فیزیک است.

وی در ارتباط با پوشش دانشگاهی خاطرنشان ساخت: پوشش دانشگاهی این نظام رتبه بندی شامل دانشگاه های داخل اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا از جمله دانشگاههای آمریکا ، آسیا، آفریقا و استرالیا است.

سرپرست ISC در مورد منبع داده ها در این نظام رتبه بندی گفت: منابع گردآوری داده در این نظام رتبه بندی شامل پایگاه های Scopus , web of science ، اطلاعات ارسالی توسط موسسات، نظر سنجی از دانشجویان و در صورت نیاز پایگاه های پروانه ثبت اختراع است. منظور از نتایج نظرسنجی در این جا، نظرسنجی درباره شاخص شهرت به کار رفته توسط تایمز و QS نیست.

مهراد اعلام کرد: شاخص های این نظام رتبه بندی در قالب 5 بعد کلی شامل آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه ای، گرایش بین المللی می شود.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت حضور 5 دانشگاه کشورمان در اولین رتبه بندی U-Multirank سال 2014 است که این دانشگاهها عبارتند از : دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مهراد افزود: نتایج U-Multirank در 3 قالب رتبه بندی نظرسنجی دانشجویی، رتبه بندی مقایسه ای و رتبه بندی در یک نگاه ارائه شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در قسمت نظرسنجی دانشجویی 12 دانشگاه از آفریقا، 136 دانشگاه از آسیا، 488 دانشگاه از اروپا، 18 دانشگاه از آمریکای جنوبی، 148 دانشگاه از آمریکای شمالی و 27 دانشگاه از اقیانوسیه حضور داشته اند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران 5 دانشگاه از ایرانی هستند که در این رتبه بندی حضور داشته اند.

مهراد در پایان خاطرنشان کرد: در قسمت مقایسه ای 12 دانشگاه از آفریقا، 140 دانشگاه از آسیا، 513 دانشگاه از اروپا، 20 دانشگاه از آمریکای جنوبی، 151 دانشگاه از آمریکای شمالی و 27 دانشگاه از اقیانوسیه حضور دارند. در این قسمت نیز 4 دانشگاه از ایران حضور داشته اند که این دانشگاه ها عبارتند از دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران.