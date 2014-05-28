به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادر شده از سوی بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی خطاب به رضا سعیدی پور مشاور هنری مدیرعامل چنین آمده است:
برادر گرامی جناب آقای رضا سعیدی پور
در راستای تولید و حمایت از آثار فاخر هنری در حوزه موسیقی و تئاتر و نظر به تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور مدیر عامل در امور هنری» منصوب میشوید. امید است با تاییدات الهی و بهرهمندی از استعداد هنرمندان و متخصصین عرصه هنر ، در تولید و توسعه برنامه های فرهنگی و هنری بنیاد موفق باشید.
توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
بهرام جمالی- مدیر عامل
رضا سعیدیپور سوابق مدیریتی در حوزههای فرهنگی و هنری در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را دارا است.
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