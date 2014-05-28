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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۱

رضا سعیدی‌پور مشاور امور هنری بنیاد رودکی شد

رضا سعیدی‌پور مشاور امور هنری بنیاد رودکی شد

طی حکمی از سوی بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی، رضا سعیدی پور به سمت مشاور امور هنری این بنیاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادر شده از سوی بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی خطاب به رضا سعیدی پور مشاور هنری مدیرعامل چنین آمده است:

برادر گرامی جناب آقای رضا سعیدی پور

در راستای تولید و حمایت از آثار فاخر هنری در حوزه موسیقی و تئاتر و نظر به تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور مدیر عامل در امور هنری» منصوب می‌شوید. امید است با تاییدات الهی و بهره‌مندی از استعداد هنرمندان و متخصصین عرصه هنر ، در تولید و توسعه برنامه های فرهنگی و هنری بنیاد موفق باشید.

توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

بهرام جمالی- مدیر عامل

رضا سعیدی‌پور سوابق مدیریتی در حوزه‌های فرهنگی و هنری در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را دارا است.

کد مطلب 2300219

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