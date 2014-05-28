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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۰

حجت الاسلام نورایی:

جامعه امروزی دچار دنیازدگی شده‌است

جامعه امروزی دچار دنیازدگی شده‌است

زاهدان- خبرگزاری مهر: رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلگان با بیان اینکه جامعه امروزی دچار دنیا زدگی شده است اظهار داشت: یکی از آفت‌های دین گرایش مردم به زرق و برق دنیاست زیرا تصور می شود اگر ما به سراغ آموزه‌های دینی بروند از لذت های دنیا محروم می‌مانند.

حجت‌الاسلام مراد نورایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دین مبین اسلام دارای آموزه های بسیار غنی و هدایت بخشی است که در صورت نشر و ترویج آن در جامعه می‌توان بشریت را به سعادت و کمال سوق داد.

وی با تاکید بر این موضوع که دشمنان اسلام بر این موضوع به خوبی واقف هستند ابراز داشت: کشور های غربی با تبلیغ زندگی مادی و مصرفگرا سعی دارند تا منافع خود را تثبیت کنند و لذا اهداف خود را بر روی دین گریزی به ویژه در نسل جوان متمرکز کرده اند.

وی ادامه داد: اگر ما به درستی در ترویج و نهادینه سازی آموزه‌های اسلامی و همچنین به وظایف دینی و اعتقادی خود عمل کنیم جهان خواران و در راس آن آمریکا هیچ وقت نمی توانند بر سرمایه مادی و معنوی ما سلطه پیدا کنند.

وی ابراز داشت: اگر درست به آنچه که خداوند برای ما توسط پیامبر فرستاده عمل نکنیم رعب و وحشت ستمگران در دل ما می‌افتد و مجبور به تسلیم خواهیم شد.

نورایی ادامه داد: انقلاب اسلامی برگرفته از آیات و روایات دست رد بر تطمیع و تهدید دشمن زده و دست اخوت و برادری را به سوی تمام ممالک اسلامی دراز کرده است و همگان را بر وحدت و یکپارچگی در مقابل مکر و حیله دشمنان بسیج کرده است.

کد مطلب 2300221

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