لزوم حمایت جدی از هنرمندان آذربایجان شرقی برای تولید آثار ارزشمند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاحییه هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها اظهار داشت: در طول تاریخ شخصیت های بزرگی از آذربایجان و تبریز در حوزه های علمی، دینی و مذهبی برخاسته و در سطح ملی و بین المللی تاثیرگذار بوده اند و به همین علت توجه به هنرمندان این خطه می تواند به معرفی بزرگان دیگری از این استان و شهر بیانجامد.

وی افزود : هنرمندان موفق این دیار در عرصه ی فرهنگی و سینما و تلویزیون کم نیستند و باید از آنها در جهت تولید آثار فرهنگی هنری حمایت جدی شود.

سعیدی با اشاره به اینکه فعالیت شخصیت های تاثیر گذار و هنرمندان و شاعران آذربایجان و تبریز در جهت تقویت همبستگی ملی بوده است، گفت: تحقق و گسترش این فرهنگ یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش به شمار می آید.

وی با بیان اینکه یکی ازدستاوردهای این جشنواره ارزیابی کمی و کیفی تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها ست، گفت : انتظار داریم علاوه بر ارزیابی آثار ، ضعف ها و مشکلات نیز دیده شده و برای رفع آنها تلاش و برنامه ریزی شود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایحان شرقی در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند نباید این ارزیابی ها فقط به این جلسات وجشنواره ها خلاصه شود و کاستی ها و موانع شناسایی شده به صورت شفاف به مردم و مسئولان ارایه شود.

سعیدی افزود: تاریخ آذربایجان مملو از رشادت ها و دلاوری هاست، ادبیات غنی این مرز و بوم مملو از مسائل دینی و مجاهدت آذربایجانی ها در مقابل ظلم و ستم و استبداد بوده و لازم است برای معرفی این رشادت برنامه هایی ساخته شود.