ثبت نام 22 هزار نفر در کاردانی نظام جدید/ شنبه آخرین فرصت ثبت نام

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: داوطلبان تا روز شنبه 10 خرداد فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: تا صبح امروز چهارشنبه 7 خردادماه 22 هزار و 650 نفر در آزمون ثبت نام کرده اند.

توکلی یادآور شد: آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1393 در روز جمعه 24 مردادماه 93 برگزار خواهد شد. داوطلبان می توانند از روز سه‌شنبه 21 تا پنجشنبه 23 مرداد با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: از تعداد 41 رشته امتحاني در دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1393 پذيرش در 25 رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در 16 رشته امتحاني بر اساس سوابق تحصيلي(بدون آزمون) صورت خواهد پذيرفت.