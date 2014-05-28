به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین رمان جومپا لاهیری نویسنده هندی آمریکایی با عنوان «گودی» و با ترجمه امیر مهدی حقیقت از سوی نشر ماهی منتشر شد.

این رمان که تازه‌ترین اثر لاهیری به شمار می‌رود سومین اثر لاهیری است که با ترجمه امیر‌مهدی حقیقت در ایران منتشر شده است و نشر ماهی حق رایت انتشار آن در ایران را به صورت انحصای به این ناشر عرضه کرده است.

مترجم در معرفی این کتاب داستان آن را تراژدی زندگی دو برادر عنوان کرده است و زنی میان زندگی هر دوی آنها که هرگز از گذشته‌اش خلاصی ندارد و نیز عشقی که سالیانی دراز کماکان پابرجاست.

این رمان داستانی در هم تنیده از زندگی چهار نسل از انسان‌ها را با رازها و غصه‌هایشان در پس زمینه‌ای از تاریخ و جغرافیا از کلکته تا رودآیلند را روایت می‌کند که همچون سایر آثار لاهیری تم‌هایی چون مهاجرت، بازگشت به خویش و پیوندهای خانوادگی را در خود داراست.

از امیر مهدی حقیقت پیش از این ترجمه رمانی از لاهیری با عنوان همنام و دو مجموعه داستان با عنوان مترجم دردها و خاک غریب از سوی نشر ماهی منتشر شده است.

جومپا لاهیری از مهاجران هندی بنگالی به ایالات متحده به شمار می‌رود. وی دارای سه مدرک فوق‌لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی و نیز مدرک دکترا در رشته مطالعات رنسانس از دانشگاه بوستون است.

لاهیری با نخستین اثرش، مجموعه داستان مترجم دردها برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۰۰ شد.

نشر ماهی رمان گودی را 408 صفحه و با قیمت 21 هزار تومان منتشر کرده است.