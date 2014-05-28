استخر سرپوشیده نفت مسجدسلیمان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان شامگاه دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: این استخر که در گذشته به صورت روباز استفاده می شد به دلیل آب و هوای گرم و سوزان منطقه عملاً کارایی خود را از دست داده بود و به دلیل اهمیت ورزش شنا در حفظ تندرستی و شادابی افراد، بازسازی و مسقف کردن آن در دستور کار مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفت.



ابراهیم پیرامون افزود: این پروژه با هدف افزایش سطح سرانه فضاهای ورزش های آبی و گسترش فن شنا به صورت سازه ای دو طبقه به زیربنای سه هزار و 812 متر مربع احداث شده است.



پیرامون عنوان کرد: در این پروژه، دو استخر بزرگسالان به ابعاد 50 در 21 متر با هشت خط شنا و استخر کودکان به ابعاد 8 در 17 متر و عمق 60 سانتی متر اجرا شده است.



پیرامون با اشاره به اینکه این استخر به کارکنان و خانواده های آنان به همراه بازنشستگان صنعت نفت خدمات ارائه می دهد، افزود: برای استفاده از این استخر، سانس های تفریحی، آموزشی، آب درمانی و حرکت درمانی زیر نظر مربیان و اساتید مجرب پیش بینی و برنامه ریزی شده است.



وی بیان کرد: با راه اندازی این استخر امکان فعالیت ورزش های آبی نظیر شنا و واترپلو برای علاقمندان به این رشته میسر می شود که در همین راستا طرح استعدادیابی برای شناسایی افراد علاقمند و مستعد فعالیت در این رشته ها برنامه ریزی شده است.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح کرد: این استخر مجهز به جکوزی، سونای خشک، سونای تر، حوضچه آب سرد، نمازخانه، سیستم اطفای آتش، سیستم اعلان آتش آدرس پذیر هوشمند، سیستم برق اضطراری، بوفه، سرویس بهداشتی، سیستم صوتی، سکوهای استارت و تخته فنر، سکوهای نجات غریق و جایگاه تماشاچیان به ظرفیت 100 نفر است.

