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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

عاشوری:

یونسکو ایران را جزو 10 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری می‌داند

یونسکو ایران را جزو 10 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری می‌داند

مشهد – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یونسکو به دلیل بناهای فاخر ایران را جزو 10 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری قلعه رودخانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معماری یکی از عوامل توسعه صنعت توریسم است و امروز باید از معماری با قدمت 3 هزار ساله در مسیر رونق اقتصادی و توسعه فرهنگ استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران به لحاظ میراث فرهنگی و طبیعت گردشگری جایگاه بسیار بالایی دارد و در این راستا یونسکو ما را با توجه بع ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی جزء 10 کشور برتر دنیا می‌داند و این امر به خاطر وجود بناهای فاخر و تجلی هنر اصیل ایرانی اسلامی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ظرفیت‌های عظیمی که ایران در صنعت توریسم مورد توجه نیست، افزود: ظرفیت های بالایی که به لحاظ گردشگری در این کشور وجود دارد اما در این زمینه در جایگاه پائینی میان سایر ملل قرار داریم.

عاشوری با تاکید بر اینکه  توسعه و گسترش صنعت توریسم می‌تواند بخش عظیمی از مشکل اشتغال جوانان را رفع کند، اظهار کرد: اشتغالزایی فراوان و تاثیرات شگرف اقتصادی در بخش گردشگری وجود دارد و برای رسیدن به این اهداف باید در چارچوب و فضای وسیعی ارتباطات فراملی را گسترش دهیم که لغو روادید یکی از این راهکارها به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، توجه به مسئله رونق اقتصادی از مسیر گردشگری مهم است و باید به ارزآوری این صنعت توجه کرد.

 

 

کد مطلب 2300249

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