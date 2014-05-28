به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری قلعه رودخانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معماری یکی از عوامل توسعه صنعت توریسم است و امروز باید از معماری با قدمت 3 هزار ساله در مسیر رونق اقتصادی و توسعه فرهنگ استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران به لحاظ میراث فرهنگی و طبیعت گردشگری جایگاه بسیار بالایی دارد و در این راستا یونسکو ما را با توجه بع ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی جزء 10 کشور برتر دنیا می‌داند و این امر به خاطر وجود بناهای فاخر و تجلی هنر اصیل ایرانی اسلامی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ظرفیت‌های عظیمی که ایران در صنعت توریسم مورد توجه نیست، افزود: ظرفیت های بالایی که به لحاظ گردشگری در این کشور وجود دارد اما در این زمینه در جایگاه پائینی میان سایر ملل قرار داریم.

عاشوری با تاکید بر اینکه توسعه و گسترش صنعت توریسم می‌تواند بخش عظیمی از مشکل اشتغال جوانان را رفع کند، اظهار کرد: اشتغالزایی فراوان و تاثیرات شگرف اقتصادی در بخش گردشگری وجود دارد و برای رسیدن به این اهداف باید در چارچوب و فضای وسیعی ارتباطات فراملی را گسترش دهیم که لغو روادید یکی از این راهکارها به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، توجه به مسئله رونق اقتصادی از مسیر گردشگری مهم است و باید به ارزآوری این صنعت توجه کرد.