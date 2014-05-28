افزایش روابط تجاری ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با « اشرف محمود واترا » رییس کل بانک مرکزی و «فضال عباس ماکن» معاون وزیر بازرگانی پاکستان به منظور افزایش همکاری های اقتصادی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار متعاقب سفر اخیر نخست وزیر و هیات بلند پایه جمهوری اسلامی پاکستان به تهران در اردیبهشت ماه سالجاری، همچنین در جریان عزیمت یک هیات اقتصادی این دولت به منظور شرکت در چهل وسومین نشست سالانه اتحادیه پایاپای آسیایی به ایران صورت پذیرفت.

علیشیری در این دیدار با تاسف به کاهش حجم روابط بازرگانی این کشور در طی سال گذشته با ایران ابراز ناخرسندی نمود و ضرورت یافتن را ه کاری مناسب جهت افزایش روابط تجاری بیش از پیش ایران و پاکستان را خواستارشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به عزم جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به عنوان متولی اجلاس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان به گسترش و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور تاکید نمود.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به برگزاری نوزدهمین اجلاس کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در شهریور ماه سال جاری در اسلام آباد اشاره کرد و اصلاح نظام تعرفه ای بازرگانی کالاها بین ایران و پاکستان به منظور افزایش حجم تجارت بین دو کشور را از ضروریات برشمرد.

«اشرف محمود واترا» رییس کل بانک مرکزی پاکستان همچنین ضمن استقبال و تسریع در برگزاری نوزدهمین اجلاس کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به منظور مذاکرات هیات های کارشناسی دو طرف در حوزه های مختلف تاکید نمود و از هدف گذاری مدیران ارشد دو کشور برای افزایش حجم روابط تجاری ایران و پاکستان بالغ بر 5 میلیارد دلار خبر داد.

در پایان این دیدار مقرر گردید طرف پاکستانی نتیجه تفاهمات به عمل آمده با دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط ایرانی را پیگیری نموده و هماهنگی های لازم برای پیگیری جهت رفع برخی موانع موجود را از طریق برگزاری این اجلاس کمسیون مشترک به عمل آورد.