انتظار داريم دولت از سه ماهه دوم سال اعتبارات حوزه حمل و نقل عمومي را پرداخت كند

سيد جعفر تشكري هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر بیان كرد: ما به دولت نهم و دهم نيز بارها گفته بوديم كه چيزي بيش از آنچه قانون گذار مصوب كرده از آنها انتظار نداريم، اكنون نيز از دولت يازدهم تنها انتظارمان اين است كه مصوبات قانوني بخش حمل و نقل پرداخت شود.

وي ادامه داد: آنچه قانون گذار مصوب كرده براي همه لازم الاجرا است و اگر قانون اجرايي شود اختلافي وجود نخواهد داشت.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه سال گذشته از نظر پرداخت بودجه هاي مصوب بخش حمل و نقل، سال چندان خوبي نبود گفت: در هر صورت سال 92،سال نخست روي كار آمدن دولت يازدهم بود اما با اين حال در پايان سال بخشي از يارانه هاي بليت مترو و اتوبوس پرداخت شد.

وي افزود: سال گذشته دولت حدود 17/5 ميليارد تومان به شركت واحد اتوبوسراني و حدود 20 ميليارد تومان به شركت مترو تهران يارانه بليت پرداخت كرد. همچنين بخشي از مبالغ اخذ جرايم رانندگي يعني حدود 37 ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت شد.

تشكري خاطر نشان كرد: دولت قول هاي مساعدي براي پرداخت يارانه هاي بليت و بودجه هاي مصوب حوزه حمل و نقل عمومي داده و خوشبختانه اعتقاد كمك به توسعه حمل و نقل عمومي در دولت وجود دارد.



وي با تاكيد براينكه انتظار مي رود از سه ماهه دوم سال اعتبارات اين بخش پرداخت شود گفت: موضوع استفاده از اعتبارات فاينانس براي توسعه خطوط مترو با جديت دنبال مي شود و در تلاشيم كه براي احداث خطوط 3،6 و 7 مترو از اين اعتبارات بهره مند شويم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته امسال خطوط مترو تهران حدود 30 كيلومتر توسعه خواهد يافت اما در صورت تامين اعتبارات مورد نياز توان توسعه خطوط تا سالي 50 كيلومتر نيز وجود دارد.

وي بیان كرد: راي هر يك از خطوط مترو در تلاشيم كه حدود 700 ميليون يورور از اعتبارات فاينانس استفاده كنيم كه اميد است دولت نيز همكاري هاي لازم را در راستاي تحقق اين مهم با ما داشته باشد.

تشكري در پايان گفت: امسال شهرداري تهران 2 هزار و 300 ميليارد تومان براي توسعه مترو اعتبار پيش بيني كرده كه اميد است دولت نيز با پرداخت اعتبارات مصوب و قانوني اين بخش به توسعه هرچه سريعتر خطوط مترو تهران كمك كند.



