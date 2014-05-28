زمین احداث بیمارستان نیر تامین شد

اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در جنب دانشگاه پیام نور نیر دو قطعه زمین مناسب به مساحت 10هزار متر مربع توسط دو تن از همشهریان واگذار شده است.

وی افزود: برای احداث این بیمارستان از محل اعتبارات ماده 180و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وعده اختصاص 30میلیاردریال اعتبار داده شده است.

به گفته صمدی در صورت تخصیص اعتبار عملیات ساخت بیمارستان آغاز به کار خواهد کرد.

فرماندار نیر توسعه فضاهای درمانی این شهرستان را ضروری خواند و افزود: به دلیل اهمیت اجرای این طرح شایسته است خیرین و عموم شهروندان در تسریع روند اجرای این پروژه مشارکت مالی و معنوی لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: در فرصت مناسب از شهروندان مشارکت کننده در تامین زمین بیمارستان تجلیل خواهد شد.

پیش بینی افزایش اعتبار نیر

صمدی با بیان اینکه محدودیت های اعتباری یکی از دلایل تاخیر در روند اجرایی پروژه های عمرانی است، اضافه کرد: اعتبارات اختصاصی از محل تملک دارایی های استان به شهرستان نیر 40 میلیارد ریال است.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان نیر اضافه کرد: قرار است از محل اعتبارات ماده 180قانون برنامه پنجم توسعه و مساعدتهای دستگاهای اجرایی استان و همچنین اعتبارات ملی و سایر منابع بر حجم این اعتبارات افزوده شود.

وی ابراز امیدواری کرد مطابق پیش بینی ها سهم شهرستان نیر در این سال بالغ بر 200میلیارد ریال باشد.

به گفته صمدی این میزان اعتبارات علاوه بر سرمایه گزاری کلانی است که توسط بخش خصوصی در شهرک تخصصی آب و دهکده توریستی سبلان صورت گرفته است.