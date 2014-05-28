به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی سه‌شنبه شب در جمع اعضاء کارگروه اشتغال ضمن تبریک عید مبعث گفت: فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید در جامعه ترویج پیدا کرده و مزایای آن برای مردم بازگو شود.

وی مشارکت مردم در امور اقتصادی را یکی از اصول اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: سرمایه های اصلی در دستان مردم است، بخش خصوصی باید در زمینه سرمایه گذاری وارد شود و دولت نیز از سرمایه گذاران حمایت می‌کند.

توحیدی با اشاره به مثلث توسعه استان کرمان اذعان داشت: اضلاع این مثلث را نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت و سرمایه گذاران تشکیل می‌دهند.

فرماندار کرمان اعتبارات دولتی را پاسخگوی نیازهای کرمان ندانست و افزود: باید بخش خصوصی و مردم در امور وارد شده و همگی برای رونق اقتصادی منطقه تلاش کنیم.

وی با اشاره به لزوم تلاش برای رفع کمبودها و محرومیت‌های موجود، یادآور شد: شرایط اقتصادی استان کرمان باید در مسیری هدایت شود که پاسخگوی نیازهای اشتغال باشد.

رئیس کار گروه اشتغال و توسعه شهرستان کرمان تصریح کرد: در بحث اشتغال باید توجه‌ای ویژه به مشاغل خانگی و خرد داشت چرا که این امر می‌تواند در رفع مشکلات حوزه اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.

توحیدی گفت: همچنین نمایندگان کارگروه اشتغال از تعدادی از پروژه های مشاغل خانگی که در سال 91 تسهیلات دریافت کرده اند، بازدید کرده و مسائل و مشکلات و همچنین تاثیرگذاری این طرح ها را بررسی خواهند کرد.